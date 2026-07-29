Президентът обнародва Закона за държавния бюджет за 2026 година

Президентът Илияна Йотова обяви, че обнародва приетия от Народното събрание Закон за държавния бюджет за 2026 година. Решението беше съобщено в изявление пред медиите.

Бюджетът беше окончателно одобрен от парламента на 24 юли след продължителни дебати.

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Само ден по-рано от „Продължаваме промяната“ внесоха в президентската институция подписка с над 32 000 подписа, с която настояха държавният глава да върне закона за ново разглеждане. От партията заявиха, че при липса на президентско вето ще сезират Конституционния съд.

Подобно намерение обявиха и от ГЕРБ-СДС. Във вторник депутатът Владислав Горанов съобщи пред журналисти в парламента, че след обнародването на закона в „Държавен вестник“ парламентарната група също ще внесе конституционна жалба срещу държавния бюджет.

С обнародването на закона приключва президентската процедура по приемането му, като остава възможността текстовете да бъдат оспорени пред Конституционния съд.

Снимка: Илияна Йотова/Facebook