Посещенията на чужденци у нас намаляват

Първият летен месец е затвърдил интереса на българите към пътувания в чужбина след резкия спад през март, който беше първият месец от началото на войната в Иран. Пътуванията зад граница нарастват за трети пореден месец след паниката около началото на конфликта. В същото време посещенията на чужденци в България намаляват, пише Investor.bg.

Пътуванията на българи в чужбина през юни са над 986 хил., или с 4,6% повече от юни 2025 година, сочат данните на Националния статистически институт (НСИ).

Регистрирано е увеличение с 11,3% на пътуванията за почивка и екскурзия и с 1,8% при тези със служебна цел, докато тези с други цели намаляват с 1,4%.

Най-много пътувания са осъществени към съседните държави: Турция – 249 хил., Гърция – 223 хил., Румъния – 94 хил. Следват Германия – над 67 хил., Сърбия – 62 хил., Италия – 37 хил., и други.

Най-голям е делът на пътуванията в чужбина с цел почивка и екскурзия – 45,7%, следвани от тези с други цели – 38,8%, и със служебна цел – 15,5%.

Източник: НСИ

През първия летен месец националната статистика регистрира спад на посещенията на чужденци в България.

Посещенията на чужди граждани са 1,42 милиона, или с 0,2% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година.

Регистрирано е намаление с 0,5% на пътуванията с цел почивка и екскурзия и с други цели, докато тези със служебна цел се увеличават с 3,6%. Транзитните преминавания през страната са 29,5% (420 хил.) от всички посещения на чужди граждани в България.

Делът на гражданите от Европейския съюз, посетили България, е 57,1% от общия брой чужди граждани и надхвърля 812 хил., като най-голям е броят на посещенията на граждани от Румъния – 30%.

Посещенията от групата „Други европейски страни“ са 525 хил., или 36,9% от всички посещения в страната. Най-голям брой са регистрирани от Турция – 242 хил., или 46% от посещенията в тази група.

Най-много посещения в България са реализирали гражданите от: Румъния – над 246 хил., Турция – 242 хил., Германия – 122 хил., Гърция – 110 хил., Украйна – 109 хил., Полша – 104 хил. Следват визитите от Сърбия – 82 хил., Чехия – 48 хил., Обединеното кралство – 44 хил., и др.

Преобладава делът на посещенията с цел почивка и екскурзия – 52,3%, следвани от посещенията с други цели – 39,7%, и със служебна цел – 8 на сто.