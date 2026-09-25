Какво да правим в Пловдив (25.09– 01.10)

25 септември

Белослава & Руши

Белослава и Руши излизат на сцената на Лятно кино „Орфей“ в Пловдив за специална концертна вечер под открито небе.

Двамата артисти ще изпълнят както някои от най-обичаните си хитове, така и музика от своите най-нови албуми – „Моята музика“ на Белослава и „3 дни чудеса“ на Руши.

Руши и Белослава не си партнират за първи път. През февруари тази година излезе „Еверест“ – първият сингъл от най-новия албум на Руши, който е в колаборация именно с Белослава.

Лятно кино Орфей

19:30 часа

Опера Бутик: Романс Латино

Солист – Рейналдо Дроз

С участие на Балет на Опера Пловдив

OPERA BOUTIQUE: LATINO ROMANCE

Испанска музика, латиноамерикански песни и танго се срещат в специална концертна програма, поднесена в интимната атмосфера на Opera Boutique. Познати мелодии и класически произведения се редуват в една вечер, посветена на различните лица на латино музиката.

От нежното „Dos gardenias“ и чувственото „Bésame mucho“ до драматичната „Por una cabeza“, от тангото на „La cumparsita“ до мексиканските песни „Cucurrucucú paloma“ и „Deja que salga la luna“ – концертът преминава през различни лица на испаноезичния свят.

А на финала сцената на Опера Пловди няма да е само за артистите – ще я отворим за всички, които искат да потанцуват латино с нас!

Дом на културата Борис Христов

19:00 часа

Празникът на Кючука

От 25 до 27 септември 2026 г. Район „Южен“ в град Пловдив отново ще се превърне в сцена на българския фолклор, традиции и празнично настроение!

След успешните първи издания, „Празникът на Кючука“ се завръща за трета поредна година – още по-пъстър, още по-богат и с още повече поводи за срещи, усмивки и споделени моменти.

В продължение на три дни ви очакват:

Голяма празнична сцена с концерти на популярни изпълнители, хоротеки на открито, фолклорни изпълнения на танцови състави, училища, детски градини и самодейци

Занаятчийски алеи с уникални, ръчно изработени изделия, български традиционни занаяти и фермерски продукти;

Детски работилници и забавления – творчество, игри и активности за най-малките посетители;

Спортни инициативи и активности за цялото семейство;

Кулинарна зона с вкусни предложения, приготвени на място от майстори готвачи;

И още много изненади, настроение и незабравими моменти!

Вход свободен!

Очакваме ви на един истински български празник, където поколенията се срещат, традициите оживяват, а музиката и танците събират хората!

Парк Студенец

25.09 – 27.09.2026

Кино за пътешественици ПЛОВДИВ

От 25 септември до 4 октомври сменяме самолетния билет с билет за кино и тръгваме на път около света.

Япония с кемпер. Южна Америка по следите на младия Че Гевара. Малките градчета и скритите места на Амалфийското крайбрежие. Хималаите, Суматра, Ганг и Камчатка. Над 2000 километра пеша до Сантяго де Компостела. Алжир и Египет, заснети отвисоко.

Фестивалът „Кино за пътешественици“ събира истории за хора, които тръгват нанякъде – понякога за да видят света, понякога за да се срещнат с други хора, а понякога просто за да разберат малко повече за себе си.

ПРОГРАМА

25.09 (петък) 18:30 – Пътят към мен

26.09 (събота) 18:30 – По пътя на революцията

27.09 (неделя) 18:00 – Ята пилигрими

28.09 (понеделник) 18:30 – Няма такова пътуване

29.09 (вторник) 18:30 – Последният турист

30.09 (сряда) 18:30 – Алжир отвисоко

02.10 (петък) 18:30 – Покажи ми Рио / Покажи ми Лисабон

03.10 (събота) 18:30 – Амалфийското крайбрежие

04.10 (недела) 18:00 – Египет отвисоко

LUCKY Дом на киното

ОНОМАТОПЕЯ 2026

През 2012 г. в Пловдив се появи „Ономатопея“ – независима художествена изложба, създадена без селекция, без институционална подкрепа, само чрез лични усилия и с участието на множество различни автори.

Шестнадесет издания по-късно тя продължава да се случва по същия начин, благодарение на своята артистична общност, която участва, помага и намира начин изложбата да продължи.

„Ономатопея“ е звукоподражание; дума или съчетание от думи, които имитират или пресъздават звуци от околната среда. Мяу!

Нашата „Ономатопея“ улавя звука на една независима художествена сцена, такава, каквато е: различна, разнообразна, понякога и шумна, но винаги жива и на живо.

„Ономатопея“ продължава да е отворено място за среща на различни автори, практики и идеи.

Вечерта започва с откриване на изложбата и музикална селекция от io & ske от 19:00 ч. От 21:00 ч. в Двора на Галерията ще чуем на живо група Безимен, а след това музиката от io & ske ще продължи до края на вечерта.

Участват:

Антония Аврамова

Анна-Мария Иванова

Белчо Хаджиев

Богдан Върбанов

Бояна Стоилова

Валентин Иванов

Веселка Хаджиева

Владимир Михайлов

Габриела Коджабашева

Георги Гелемеров

Гергана Мантърлиева

Гергана Табакова

Дейвид Гатев

Димитър Аврамов

Димитър Павлов

Димитър Шопов

Димитър Христев

Елена Тодорова

Ирина Гърдева

Ивайло Минков

Иван Иванов

Йоанна Ласкова

Карамфила Прахчарова

Красимира Кирова

Лилия Иванова

Мария Неделчева

Осман Юсеинов

Пламен Велчев

Радослав Маринов

Севдалин Чаркаджиев

Силвия Иванова

Станка Рачева

Трифон Ташев

Цветан Стоилков

Цветанка Борносузова

Abandoned Bulgaria

Галерията/Galeriata

18:30 часа

25.09 – 14.10.2026

Акустична вечер с Мирослава Тодорова Трио

Този петък ви каним на акустична вечер с Мирослава, Бобчев и Преслав.

Любими песни в акустични аранжименти, красив вокал и музика за една спокойна петъчна вечер в Jazz Insights.

Джаз клуб В джаза

20:00 часа

Момчев/Бенев/Семов@Контрабас

След фантастичното откриване на джаз изложбата на Сен сей Петър Петрушев в двора на бар Контрабас спокойно можем да си кажем, че в петък джаз музиката ще се завърне у дома. Онази музика, която ни събира в началото на всеки уикенд, и която отеква в сърцата ни без да се натрапва.

Елате да послушате триото на:

Петър Момчев- саксофон

Шибил Бенев- китара

Димитър Семов- барабани

Те ни обещаха, че ще свирят очарователни мелодии, а ние ви обещаваме безброй питиета и вкусна храна, придружени от цветни красиви картини и покровителствени от небето на Стария град!

Бар Контрабас

20:30 часа

Акустична Рок Вечер в Under City

Два проекта ще се срещнат на една сцена, за да дадат свой собствен прочит на песни, които времето не успя да забрави! Познати мелодии, любими текстове и онзи рок дух, който няма нужда от много, за да запали публиката!

Пригответе се на 25-ти септември, в петък, в бар “Under City”, да пеете. Да си спомняте. И да преживеете вечните хитове по нов начин!

𝐓𝐞𝐦𝐩𝐥𝐞 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐊𝐢𝐧𝐠

Temple of the King е музикално дуо, посветено на вечните рок класики — песните, които са надживели своето време и продължават да звучат като лична история за всяко следващо поколение.

Зад името стоят Теодора и Добрин Стоянови, познати на публиката като Freija. С всяка песен в своя репертоар те отдават почит на миналото — на музиката, която ги е вдъхновила и е помогнала да се превърнат в творците, които са днес.

Само с глас и китара, Temple of the King се връща към онзи неподправен свят на рок музиката от старите плочи на техните родители и музикалните им предшественици. Без излишна украса, но с много чувство, те пресъздават любими класики през своя собствен музикален почерк.

Защото зад всяка песен стои лична история. А именно тази лична връзка ги провокира да търсят свой аранжимент, свой звук и свой прочит на музика, която всички познаваме и обичаме.

Temple of the King е среща между миналото и настоящето — поклон пред великите рок песни и едновременно с това тяхното ново, лично преживяване.

Глас, китара и любов към музиката.

Това е Temple of the King.

𝐓𝐢𝐦𝐞𝐥𝐞𝐬𝐬 𝐃𝐚𝐲𝐬

Timeless Days е акустично рок дуо, създадено от Рая (вокал) и Изи (акустична китара), които обединени от любовта към музиката, чистия звук и истинските емоции, създават пространство, в което времето забавя ход, а всяка песен разказва история – искрена, жива и близка до хората.

Името на проекта идва от любовта им към онези песни, които времето просто не успява да забрави. Рок хитове, които познаваме, обичаме и можем да слушаме отново и отново, без да ни омръзват.

С минимализъм в инструментите и максимум в усещането, Timeless Days превръщат познати и авторски парчета в нещо лично и топло – музика, която не просто се слуша, а се преживява.

В тяхната акустична версия тези добре познати песни получават нов живот – по-близък, емоционален и с техен собствен почерк.

Ако търсиш звук, който носи спокойствие, емоция и малко магия – добре дошъл в техните timeless дни.

Проектът е млад, но още от първите им участия се вижда, че Timeless Days намират своята публика – и вярваме, че най-хубавото тепърва им предстои.

Timeless Days – любими рок хитове, изпълнени по собствен начин.

Under City

21:00 часа

Destroy Your Future + Scotopia / Bee Bop Cafe Plovdiv / 25.09

Две групи, една сцена, без излишни претенции – просто приятели, китари, шум и една силна вечер заедно!



SCOTOPIA е рок група от София, формирана през 2016 г. Оттогава, те са били както хедлайнери на свои концерти, така и съпорт на други местни и чужди групи. През 2021 г. печелят радио-конкурса “Силата на неизвестните” организиран от радио Тангра Мега Рок и звукозаписно студио Audioslot с песента “Thumbsucker”. Издали са EP – “Atrate” (2019), записано в Woodway Studio, Австрия. През 2023 издават дебютния си дългосвирещ албум – “Cimmerian Red”, а в края на 2025 г. излиза и вторият – „Languorland“.

SCOTOPIA са:

Пламен Михайлов – вокал, китара

Йордан Паунов – бас

Михаел Найденов – барабани



“DESTROY YOUR FUTURE” е много повече от проект, за който тепърва ще чувате!

Петър Георгиев е човекът, който създава “DESTROY YOUR FUTURE” (DYF) с идеята да прави музика заедно с хора от алтернативната рок сцена, които харесва и усеща близки до своето светоусещане.

С бързи темпове ядрото на DYF се изгражда, материалът за дългосвирещ албум е налице, а в проекта участват гост-музикантите: Пенко Скумов (SOUNDPROPHET, TIDEMACHINE), Пламен Михайлов (SCOTOPIA), Мишер Руева (ONE DAY LESS), Радни Станчев (Artificial Comet, Spot), Стоян Дойчев (ONE DAY LESS), Георги Михайлов (der hunds, SOUNDPROPHET, TIDEMACHINE) и други, които тепърва ще влязат в проекта.

DESTROY YOUR FUTURE са:

Петър Георгиев (китари)

Иван Бъчваров (китари)

Деян Узунов (бас)

Марин Вълчев – marski (барабани)

Bee Bop Cafe

21:00 часа

26 септември

Палечка

Прекрасната приказка за мъничката Палечка и нейните големи мечти.

Държавен куклен театър Пловдив

10:30 часа

11:45 часа

Kids Festival & Expo 2026 – PlayCity

В продължение на два дни територията на Панаирния комплекс ще се превърне в истински интерактивен град на забавленията, приключенията и ученето чрез игра. На площ от над 7500 кв. м фестивалът събира на едно място огромна зона за активни игри и специализирано изложение за детски стоки и услуги.

Над 20 мащабни атракциона: мега надуваеми батути, спортни нинджа трасета, въжени градини, професионални стени за катерене и картинг писта ще предложат незабравими приключения за малки и големи.

„Академия за шофьори“ – пътна безопасност: уникална интерактивна зона с реални пътни знаци, пътна маркировка и детски автомобили. Под ръководството на истински полицаи децата ще научат основните правила за безопасност на пътя и ще получат своята първа „шофьорска книжка“.

STEM и творчески работилници: зони, посветени на науката, роботиката, изкуството и занаятите, където децата ще могат да експериментират, да творят и да развиват своето въображение и логическо мислене.

Expo зона: специализирано изложение с над 40 водещи бранда, представящи детски играчки, образователни материали, спортни стоки, дрехи и здравословни храни.

Сцена и шоу програма: през целия уикенд посетителите ще се забавляват с разнообразна програма, включваща куклени театри, детски дискотеки, фокусници и музикални изпълнения.

За достъп до активните атракциони е необходимо закупуването на еднодневна или двудневна гривна. Тя дава право на неограничено ползване на атракционите в рамките на съответния ден или на двата фестивални дни.

Международен панаир Пловдив

26.09 – 27.09.2026

Фестивал на тепетата

Тепетата на Пловдив. Стотици истории. Едно общо преживяване.

Тази есен емблематичните тепета на Пловдив ще оживеят по нов начин. В продължение на два фестивални дни те ще се превърнат в сцени за култура, изкуство, музика, театър, спорт, приключения, природа, образование, история и градски преживявания. Всяко тепе ще има своя собствена тема, атмосфера и програма:

Трихълмието: Небет тепе, Джамбаз тепе и Таксим тепе ще ни поведат към Древния Пловдив – археология, история, културно наследство, традиции и градска памет.

Сахат тепе: Дановият хълм ще бъде място за среща с природата – флората и фауната на тепетата, екологични инициативи, устойчив начин на живот и хармония с градската среда.

Бунарджика: Хълмът на освободителите ще се превърне в сцена за музика, театър, танц, литература, визуални изкуства и творчески срещи.

Джендем тепе: Младежкият хълм ще бъде зоната на спорта, приключенията, движението, активния начин на живот и преживяванията на открито.

Пловдивските тепета

26.09 – 27.09.2026

Фестивал Тракийски Мистерии 2026

Програма:

14:30 часа, Античен театър

Изложба „Тракийски Мистерии“

16:00 часа, площад „Римски Стадион“

Лекции на тема „Древната тракийска култура, език и цивилизация и приложението на културното наследство на траките в нашето съвремие“

17:30 часа, площад „Римски Стадион“

Фестивално Шествие

18:00 часа, Античен театър

Тракийски ателиета

20:00 часа, Античен театър

Гранд Спектакъл „Мистерия на Тракийския Херос“ и „Тракийска Мистерийна Драма“

Mamma Mia! Партито!

Mamma Mia! The Party идва в Пловдив, за да превърне вечерта в истински празник на музиката, танците и доброто настроение!

Пригответе се за незабравимо преживяване с вечните хитове на ABBA – Dancing Queen, Mamma Mia, Waterloo, Gimme! Gimme! Gimme! и още любими песни, които няма как да останат без публика.

След впечатляващия си успех по света, музикалното шоу пристига в Пловдив с обещание за много емоции, романтика, танци и незабравими моменти.

Пейте. Танцувайте. Забавлявайте се. Mamma Mia! The Party ви очаква!

Летен театър Бунарджика

20:00 часа

Детски фестивал за изкуство „ Ние сме децата на реката“ – Пловдив 2026

Каним ви на третото издание на фестивала „Ние сме децата на реката“ – събитие, посветено на детското творчество, въображение и връзката с природата.

Какво ви очаква:

Открита тренировка със XIndao

Музикална работилница с Анна Бояджиева

Предизвикателство „Лов на съкровища“ с Училище ИСКРА

„Animal Spirit“ – Работилница с Гери за щампи с тотемни животни на тениски

Alis Creations – Творческа работилница за еко смола

Работилница по роботика с CodeCraft

Работилница за мандали

Библиотека – вземи си книга за вкъщи

Зона за конкурс на рисунка

Селфи зона

Айляк зона с Айляк Хамак

Водна палата/р. Марица

11:00 часа

Духовни маршрути в Пловдив 2026 – Маршрут VII

Маршрутът отвежда участниците в един по-рядко забелязван, но изключително впечатляващ свят – монументалното изкуство на Пловдив. То е част от облика на града, но често остава в сянка за забързаните минувачи. По време на обиколката ще бъдат представени творби на едни от най-значимите пловдивски художници, създадени специално за емблематични културни институции. Участниците ще научат повече за художествените техники, стиловите особености и историческите обстоятелства, свързани с тяхното създаване. Маршрутът включва посещения на Народна библиотека „Иван Вазов“, Концертна зала, Драматичен театър – Пловдив и Историческия музей в Стария град, където монументалните произведения разказват своята история и допълват културната атмосфера на града.

пред входа на Народна библиотека „Иван Вазов“

10:00 часа

Новите диригенти на Европа

Симфоничен концерт

Дом на културата Борис Христов

19:00 часа

Ефектът Андромеда в Пловдив

Фестивалът „Ефектът Андромеда“, който ще предложи на публиката в рамките на три вечери независимо кино под открито небе, селекция от български и международни късометражни филми и практически срещи с професионалисти от света на киното. От 25 до 27 септември форумът ще превърне вътрешния двор на стара къща в центъра на града в камерно кино пространство, в което зрителите няма да знаят предварително какво точно ще видят на екрана.

Програма на „Ефектът Андромеда – Фестивал за независимо кино“ – https://ubc.studio/events/andromeda-effect:

Петък, 25 септември:

16:00 – Работилница: „Музиката зад кадър“ – https://www.facebook.com/events/991446960636153

19:30 – Прожекция: „Пловдив в късометражното кино“ – https://www.facebook.com/events/1098472152590464

Събота, 26 септември:16:00 – Работилница: „От идеята до екрана“ – https://www.facebook.com/events/1067281122577949

19:30 – Прожекция: „Ще стане горещо!“ – https://www.facebook.com/events/2384611202364117

Неделя, 27 септември:

16:00 – Работилница: „Камерата вижда всичко“ – https://www.facebook.com/events/3302685733452191

19:30 – Прожекция: „За по-добро утре!“ – https://www.facebook.com/events/1065707319551544

SEASON OPENING IN PLOVDIV MARIELLA MARS:MR J BLOOM CINDY ROCKETHEART:TEDDY GOODE

Единственото бурлеск кабаре на Балканите открива новия сезон в Пловдив със страхотно шоу!

Ще загреем сцената с нови горещи изпълнения от нашите бурлеск диви, заедно с танцьори! Гласът на певицата Мариела Марс ще ви пренесе в света на кабарето, а горещата Синди Рокетхард ще ви побърка с бурлеск изпълнения.

Теди Гууд пристига от Лондон, за да води шоуто, като ще се насладите на много песни на живо, сцени от вечни мюзикъли, комедия и бляскави костюми в едно невероятно кабаре представление!

Нека изпратим лятото заедно!

Джаз клуб В джаза

21:00 часа

ERGIUZ BIRTHDAY BASH

На 26 септември музиката започва още в 20:00, а в сета се включват Toppy, D-Phrag и Manu. Хаус до късно, силен lineup и една вечер с личния почерк на рожденика.

Bally Club

20:00 часа

УИКЕДА Live@Пъб „Белия Паякъ“ 26.09.26

Завръщаме сме, защото обичаме Пловдив и да избухваме пред Белия Паяк. И защото сме обещали Иван, иначе ще висим на гредата

Белия Паякъ

20:00 часа

27 септември

Болен здрав носи

Забележителна българска народна приказка, в която са противопоставени грубата сила и хитрият ум.

Държавен куклен театър Пловдов

10:30 часа

11:45 часа

10:00 часа

Тайните на Бунарджик тепе

Free Plovdiv Tour и „Фестивал на тепетата“ ви канят на безплатната пешеходна обиколка „Тайните на Бунарджик тепе“. Заповядайте да се разходим заедно по хълма и да открием някои от неговите истории и тайни.

Ще си поговорим за историята на Бунарджика, паметниците по него и промените, които е преживял през годините, както и за статута му на природна забележителност. Ще изминем път от античността до наши дни, за да видим как се е променял хълмът и какво място заема той в историята на Пловдив.

Ще започнем от паметника на Васил Левски в подножието на хълма, а разходката ще продължи около час и половина – два часа. Обиколката ще бъде на български език.

За деня сме предвидили две групи – в 11:00 часа за предпочитащите дневната разходка и в 18:00 часа за тези, които искат да видят Бунарджика по залез и да се потопят в атмосферата на събитията на фестивала.

Записването е задължително, а местата са ограничени.

Паметник на Васил Левски

11:00 часа

18:00 часа

Пловдив: Макраме чанта на цветя – плетене за начинаещи

На 27 септември отново се събираме в Local Vinyl Bar за един уютен неделен следобед, посветен на макрамето, хубавите напитки и удоволствието да създадеш нещо със собствените си ръце.

Този път ще изработиш своя макраме чанта с красива плетка от преплетени цветя и практична вътрешна торбичка от органичен памук. Чанта, която няма да откриеш в магазина — защото ще бъде направена от теб.

Запиши се: 0896401811

(обаждане, Viber, WhatsApp или ни изпрати съобщение в страницата)

Не е необходимо да умееш да плетеш.

Не са ти нужни куки, игли или предишен опит — ще работим само с пръсти, а ние ще ти показваме всичко стъпка по стъпка.

Ще започнем от дръжката, ще оформим макраме плетката цвете по цвете и накрая ще добавим памучната торбичка, за да превърнем всичко в красива и напълно завършена чанта.

А ако някоя нишка реши да има собствено мнение — ще я разплетем заедно.

Работилницата е подходяща за напълно начинаещи, както и за деца над 8-годишна възраст.

Котка и Мишка LOCAL

13:00 часа

Ricchi e Poveri

Суперзвездите Ricchi e Poveri идват придружени от маестро Алфредо Биондо на клавишни, Антонио Ругиеро на китари, Роберто Чиапета на бас и Джанпаоло Ноче на барабани.

Ricchi e Poveri са най-популярната световно призната италианска група. С над 30 милиона продадени записа и 30 издадени албума, те се превърнаха в култов културен феномен, печелейки голяма популярност сред всички възрастови групи.

Изпълнители са на мегахитовете „Sarà perche ti amo“, „Che sarà“,“Made in Italy“, “Se m’innamoro“, “Mamma Maria”, “La prima cosa bella”, “Voulez-vous danser”, „Ma non tutto la vita“ и много други, печелят неведнъж награди на фестивала „Санремо“ и са най-често присъстващите в световните музикални класации италиански изпълнители.

Античен театър Пловдив

20:00 часа

Снимка на корицата: Димитра Лефтерова