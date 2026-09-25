Стотици пловдивчани подкрепиха благотворителния спектакъл в помощ на незрящите деца

Каузата под патронажа на областния управител на Пловдив за набиране на средства за издаване на брайлови детски книжки продължава на страницата на фондация „Творци на надежда“

Концерт с кауза събра стотици пловдивчани и гости в Народно читалище „Христо Ботев“ и представи на сцената артисти с намалено или напълно загубено зрение. Изключителният благотворителен спектакъл под надслов „Споделена сцена“ доказа, че пред истинското изкуство няма бариери, а светлината се ражда първо в сърцето. Събитието снощи обедини публика и творци в името на една благородна мисия – набиране на средства за издаването на брайлови книжки за деца с релефни илюстрации и брайловото детско периодично издание „Маяк“.

Концертът, организиран от Националното читалище на слепите „Луи Брайл 1928“, премина под патронаж на областния управител на Пловдив Георги Янев с финансовата подкрепа на Агенцията за хора с увреждания и фондация „Творци на Надежда“.

„Добре дошли в Пловдив – градът на изкуството, на духа и на хората, които умеят да превръщат невъзможното във възможно. За мен е чест и истинско вълнение да бъда патрон на този специален концерт. Концерт, който ни напомня нещо много важно – светлината невинаги идва от очите. Понякога тя се ражда в сърцето и достига до всички нас чрез музиката“, заяви Георги Янев.

Той изрази благодарност към фондация „Творци на надеждата“ и нейния създател Микеле Санторели, като подчерта значимостта на каузата „Маяк“:

„Маякът осветява пътя. А всяко дете заслужава да има достъп до книгите, до знанието, до въображението и до света на приказките. Когато подкрепяме една брайлова книжка, ние отваряме врата към един свят, който всяко дете има право да открие.“

Значимата кауза бе изцяло подкрепена и от двамата заместник областни управители – Иванка Петкова и Рангел Матански. Сред официалните гости в залата, които уважиха събитието и изразиха своята съпричастност, бе и директорът на дирекция „Социална политика“ на община Пловдив Веселина Ботева.

Благотворителният концерт бе открит от председателя на Националното читалище на слепите „Луи Брайл 1928“ Йордан Младенов. Първият изпълнител Орхан Мурад, който също е незрящ и е любимец на публиката. Веднага след него сцената огласиха десет момичета и момчета от вокална група „Усмивки“ към училището за незрящи „Луи Брайл“ в София, които изпълниха залата с чиста радост. Последваха бурни аплодисменти за вокална група „Феникс“, ръководена от легендарния незрящ композитор Георги Холянов., както и за формацията „Студио Миракъл“ с ръководител Нели Стойчева, чиито авторски песни и кавърверсии развълнуваха присъстващите.

Един от най-впечатляващите моменти бе излизането на танцовия състав „Танцуващи сърца“ с ръководител Виктория Костова – единствената у нас танцова група от незрящи жени. Техният феноменален синхрон и съвършенство в движенията, водени единствено от чувство и взаимно доверие, впечатлиха зрящата публиката и я изправиха на крака. Към гостуващите артисти се присъединиха и останалите пловдивски таланти – харизматичният флейтист Виктор Чавдаров и прекрасната победителка от „България търси талант“ Богдана Петрова, които превърнаха вечерта във феерия от звуци.

Концертът изпрати и силно послание за единство между различните общности. Специални гости на събитието бяха членовете на Районната организация на глухите в Пловдив. За тях беше осигурен професионален жестов превод от Милена Гъркова-Калинова, която по изключителен начин пресъздаде думите и ритъма на песните за нечуващата публика.

„Снощи прекарахме една незабравима вечер“, споделиха от гостите. „Благодарим на заместник областния управител Рангел Матански за поканата да присъстваме на събитието, който ни даде възможност да станем пълноценна част от тази магия.“

Организаторите от Националното читалище на слепите „Луи Брайл 1928“ и партньорите от фондация „Творци на надежда“ изразиха своята огромна благодарност към доброволците от Мобилния център за приобщаване и развитие – Пловдив, които направиха преживяването още по-топло и уютно.

Основателят на фондацията Микеле Санторели сподели: „Тази вечер „Споделена сцена“ ни подари невероятно трогателна вечер. Талантът, искреността и силата на изпълнителите ни напомниха колко силно изкуството може да свързва хората. Благодарим на областния управител, на организаторите и на всеки, който отвори сърцето си“.

Входът за събитието бе свободен, но десетки пловдивчани пуснаха своите дарения в кутиите в залата. Тъй като кампанията за отпечатването на брайловите книжки за незрящи деца продължава, всеки желаещ може да направи дарение и онлайн чрез платформата на сайта на фондация „Творци на надежда“ – www.creatorofhope.com/blank-2.