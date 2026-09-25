Откриха обновения физкултурен салон в ОбУ „Пенчо Славейков“

Кметът на район „Източен“ Емил Русинов тържествено откри изцяло обновения физкултурен салон в ОбУ „Пенчо Славейков“. В официалното си слово той поздрави г-жа Екатерина Делинова – директор на учебното заведение, както и всички учители и ученици, и им честити новата придобивка.

След традиционното рязане на лентата заедно с директора г-жа Делинова, кметът поля вода за здраве, късмет и бъдещи спортни успехи.

В чест на откриването г-н Русинов даде старт на приятелски баскетболен мач между отборите на VII и VIII клас, а след края му награди капитаните с нови баскетболни топки.

Средствата за ремонта са целеви, отпуснати от Министерството на образованието и науката (МОН). С тях са обновени също коридорите и фоайетата в производствения корпус, шест кабинета и санитарните възли.

Директорът г-жа Екатерина Делинова благодари на кмета Русинов за съдействието и подкрепата във всяко отношение при инициативите и дейностите на ОбУ „Пенчо Славейков“.

Събитието се състоя символично в Европейския ден на спорта в училище. На външните игрища отборите в различните възрастови групи също се включиха в спортната програма, планирана за този ден.

Екипът на училището изпрати г-н Русинов с благодарности и с покана за нови гостувания.