Кметът Костадин Димитров събира днес страните по спора за частния имот между двете детски площадки

Собствениците и инвеститорите в спорния имот на бул. „Марица-юг“ 146А и представителите на протестиращите сядат днес на една маса в Община Пловдив. Срещата е организирана от кмета Костадин Димитров след протеста на живеещите в района в сряда.

Жители на бул. „Марица-юг“ протестираха срещу застрояването на междублоково пространство

В разговора участват представители на общинската администрация, собствениците и инвеститорите в имота, както и гражданите, които настояват теренът да не бъде застрояван.

Спорният парцел е с площ 535 кв. м. и се намира в междублоковото пространство между две детски площадки. За него има разрешение за строеж №223 от 17 октомври 2023 г., като по представяните от инвеститора данни проектът е за четириетажна жилищна сграда.

Жителите на района настояват имотът да бъде придобит от Общината и да остане зелена площ. Те се противопоставят на бъдещото строителство и изразяват опасения за отражението му върху съседните жилищни блокове заради особеностите на терена и близостта до река Марица.

Тези опасения са позиция на живеещите и не представляват сами по себе си експертна оценка за конструктивен или геоложки риск.

Какво е предложил инвеститорът

Още по време на протеста в сряда кметът Костадин Димитров съобщи пред гражданите, че инвеститорът е предложил сума, срещу която Общината да придобие терена. Размерът на предложението не беше обявен.

След протеста за Марица-юг: Кметът събира инвеститора и гражданите

Днес именно този въпрос е сред конкретните теми, които трябва да бъдат обсъдени между страните – има ли реална възможност Общината да придобие частния имот и при какви условия.

Теренът вече е включен в Програмата на Община Пловдив за управление и разпореждане с общинска собственост за 2026 г. за придобиване чрез покупка. Това обаче не означава, че сделка е договорена или че имотът ще стане общински.

От живата верига до срещата в Общината

Спорът ескалира през последните седмици, след като жители на района на два пъти се противопоставиха на влизането на строителна техника в имота. На 18 септември те направиха жива верига и спряха тежка машина, опитала да достигне до терена.

В сряда протестиращите пренесоха недоволството си пред Община Пловдив. Там те поискаха среща с кмета, а Димитров разговаря с тях и ги покани на днешната среща.

Казусът има и по-стара предистория. През юни 2019 г. „Под тепето“ писа за напрежение около междублоковото пространство при бул. „Марица-юг“ 146, 148 и 150. Тогавашният районен кмет Георги Стаменов заявява, че теренът е 100% общинска собственост и че върху подобреното пространство не може да има застрояване.

Сега въпросът е как ще се развие разговорът между Общината, собствениците и жителите – и дали ще се стигне до конкретна договореност за бъдещето на 535-те квадратни метра между двете детски площадки.