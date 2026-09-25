77 декара в „Захарна фабрика“ могат да станат нов градски парк

Район „Северен“ започва обществено допитване преди конкурса за идеен проект

Близо 77 декара неизползван терен в кв. „Захарна фабрика“ могат да се превърнат в един от големите нови градски паркове на Пловдив. Преди обаче да се стигне до архитектурни решения, район „Северен“ ще потърси мнението на пловдивчани за това какво трябва да има в бъдещото зелено пространство.

Теренът се намира в непосредствена близост до УМБАЛ „Пловдив“ и срещу стадион „Марица“. В момента зоната е запустяла и практически не се използва като обществено пространство.

Намерението на районната администрация е територията да бъде запазена за зелена система и да се развие като градски парк с пространства за отдих, движение и различни възрастови групи.

Гражданските предложения ще влязат в заданието за конкурса

Процедурата няма да започне с готов проект. Първата стъпка е обществено допитване, а събраните мнения ще бъдат използвани при подготовката на заданието, по което впоследствие ще бъде обявен конкурс за идеен проект.

В анкетата гражданите могат да посочат за какво биха използвали бъдещия парк, кои функции са най-важни за тях, какъв характер трябва да има пространството, как да бъдат решени достъпът и безопасността и какво не трябва да се допуска при бъдещото му развитие.

„Искаме да обърнем обичайния ред – не първо да покажем готови чертежи, а след това да питаме хората дали ги одобряват. Гражданите трябва да бъдат чути още при формирането на заданието. След това архитектите и останалите специалисти ще имат свободата да предложат професионалните решения в рамките на конкурса“, заяви кметът на район „Северен“ Венцислава Любенова.

След края на допитването администрацията ще публикува обобщените резултати и ще представи кои от заявените граждански приоритети са включени в конкурсното задание.

Името на парка също ще бъде избрано след предложения от гражданите

„Захарен парк“ е работното наименование на инициативата, свързано с историята и разпознаваемото име на кв. „Захарна фабрика“.

Въпросът как да се казва бъдещият парк също е включен в допитването. Гражданите могат да предложат свое име, а окончателното наименование няма да бъде определено предварително.

При реализация в пълния предвиден обхват новото зелено пространство ще бъде сред големите паркови територии в Пловдив. Идеята е то да бъде достъпно не само за жителите на „Северен“, а за хора от целия град.

Анкетата е отворена до 5 октомври

Пловдивчани могат да се включат в общественото допитване до 5 октомври 2026 г. включително. Анкетата е достъпна на линк.

Предложения могат да бъдат изпращани и на официалния електронен адрес на район „Северен“, както и да бъдат подавани писмено в районната администрация.

След обобщаването на резултатите ще бъде изготвено заданието и ще бъде обявен конкурс за идеен проект. След избора на концепция ще последват техническото проектиране, необходимите съгласувателни процедури и търсенето на финансиране за реализацията.

Така първият реален избор за бъдещето на 77-те декара няма да бъде между готови архитектурни проекти, а между приоритетите, които самите пловдивчани смятат за важни.