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77 декара в „Захарна фабрика“ могат да станат нов градски парк

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 16:33ч, петък, 25 септември, 2026
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Район „Северен“ започва обществено допитване преди конкурса за идеен проект 

Близо 77 декара неизползван терен в кв. „Захарна фабрика“ могат да се превърнат в един от големите  нови градски паркове на Пловдив. Преди обаче да се стигне до архитектурни решения, район  „Северен“ ще потърси мнението на пловдивчани за това какво трябва да има в бъдещото зелено пространство. 

Теренът се намира в непосредствена близост до УМБАЛ „Пловдив“ и срещу стадион „Марица“. В  момента зоната е запустяла и практически не се използва като обществено пространство. 

Намерението на районната администрация е територията да бъде запазена за зелена система и да се  развие като градски парк с пространства за отдих, движение и различни възрастови групи. 

Гражданските предложения ще влязат в заданието за конкурса 

Процедурата няма да започне с готов проект. Първата стъпка е обществено допитване, а събраните  мнения ще бъдат използвани при подготовката на заданието, по което впоследствие ще бъде обявен  конкурс за идеен проект. 

В анкетата гражданите могат да посочат за какво биха използвали бъдещия парк, кои функции са  най-важни за тях, какъв характер трябва да има пространството, как да бъдат решени достъпът и  безопасността и какво не трябва да се допуска при бъдещото му развитие. 

„Искаме да обърнем обичайния ред – не първо да покажем готови чертежи, а след това да питаме  хората дали ги одобряват. Гражданите трябва да бъдат чути още при формирането на заданието.  След това архитектите и останалите специалисти ще имат свободата да предложат професионалните  решения в рамките на конкурса“, заяви кметът на район „Северен“ Венцислава Любенова. 

След края на допитването администрацията ще публикува обобщените резултати и ще представи кои  от заявените граждански приоритети са включени в конкурсното задание. 

Името на парка също ще бъде избрано след предложения от гражданите 

„Захарен парк“ е работното наименование на инициативата, свързано с историята и разпознаваемото  име на кв. „Захарна фабрика“. 

Въпросът как да се казва бъдещият парк също е включен в допитването. Гражданите могат да  предложат свое име, а окончателното наименование няма да бъде определено предварително. 

При реализация в пълния предвиден обхват новото зелено пространство ще бъде сред големите  паркови територии в Пловдив. Идеята е то да бъде достъпно не само за жителите на „Северен“, а за  хора от целия град. 

Анкетата е отворена до 5 октомври 

Пловдивчани могат да се включат в общественото допитване до 5 октомври 2026 г. включително. Анкетата е достъпна на линк. 

Предложения могат да бъдат изпращани и на официалния електронен адрес на район „Северен“,  както и да бъдат подавани писмено в районната администрация.

След обобщаването на резултатите ще бъде изготвено заданието и ще бъде обявен конкурс за идеен  проект. След избора на концепция ще последват техническото проектиране, необходимите  съгласувателни процедури и търсенето на финансиране за реализацията. 

Така първият реален избор за бъдещето на 77-те декара няма да бъде между готови архитектурни  проекти, а между приоритетите, които самите пловдивчани смятат за важни.

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 16:33ч, петък, 25 септември, 2026
0 130 2 минути
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Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

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