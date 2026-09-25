Общината търси наемател на ресторант „Улпия“ в Стария град

Общината ще търси наемател на славния в миналото ресторант „Улпия“ в Стария град. Няколко години къщата на улица „Четвърти януари“ се ползваше безвъзмездно от Изпълнителната агенция по лозата и виното, но това е на път да се промени, тъй като държавният контролен орган вече няма нужда от това свое представителство.

На следващата си сесия общински съвет ще реши дали да приеме предложението на администрацията да бъде обявена публична процедура за отдаване под наем на къщата на К. Топрабашян, като следващият му стопанин следва да възроди съществувалото преди години там заведение.

Изпълнителната агенция по лозата и виното ползваше имота от 2023г. Общината реши да го предостави на агенцията без пари, след като преди това няколко пъти се опита да даде под наем ресторанта, но желаещ да го стопанисва така и не се намери. Сега тази сага започва отново, като този път в търга определената първоначална цена за наем на къщата е 1133 евро месечно, като общината иска да отдаде паметника на културата за срок от 10 години.

Припомняме, че къщата на К. Топрабашян последно бе отворена като ресторант в началото на 2018г., а след това дълго време стоя заключена.