От първия денонощен магазин в Кючука до Point 24/7 днес

Историята на Point 24/7 започва от една добре усетена нужда – да има място, което остава отворено, когато повечето магазини вече са затворили. Независимо дали става дума за напитки за неочаквани гости, нещо за хапване вечер или онова, което сме забравили да купим през деня.

Първият магазин отваря врати през 2009 г. на ул. „Стефан Стамболов“, а зад него стои човек с опит като търговски представител, който решава да използва натрупаното до момента знание за търговията и сам да създаде собствен бизнес.

Изборът на място също не е случаен. Той е израснал в Кючука и познава квартала отвътре. Знае къде минават хората, къде има най-голям поток и от какво имат нужда, а през 2009 г. в района практически няма подобен формат.

Първоначално концепцията е доста по-различна от тази, която познаваме сега. Асортиментът е концентриран основно около алкохол, цигари и пакетирани стоки. Днес Point 24/7 вече е много повече от класическия модел на кварталния „магазин за алкохол и цигари“ и предлагането е доста по-разширено, като специално място е отредено за продуктите за ценители – от различни видове уиски, бърбън, ром и джин до вина, ракии и специализирани тютюневи изделия. А към тях се добавят и подаръчни комплекти и селекция от по-луксозни шоколади и бонбониери.

Към момента Point 24/7 е вече с 4 локации, като 3 от тях са в Кючук Париж, а едната се измества в посока центъра на ул. Богомил и тя продължава да работи денонощно, а останалите магазини на бранда са с удължено работно време до полунощ.

Ако има нещо обаче, което остава непроменено от самото начало, това е разбирането, че един магазин трябва да бъде на мястото, където хората действително имат нужда от него. Затова и „24/7“ не е просто част от името. Това е концепция, родена от конкретен градски навик – Пловдив не спира да живее, когато часовникът покаже полунощ. Понякога точно тогава започват най-хубавите вечери, идват неочакваните гости или се оказва, че сме забравили нещо важно.

А всъщност историята на Point 24/7 всъщност е история за една простичка, но добре уловена идея: да бъдеш там точно когато клиентът има нужда от теб.

Point 24/7

Пловдив

ул. Богомил 50 – денонощен

ул. Скопие 4

ул. Димитър Талев 78

ул. Никола Вапцаров 132 А

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