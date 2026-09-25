Китайска високотехнологична компания ще строи завод край Пловдив

Китайска високотехнологична компания от категорията на иновативните малки и средни предприятия обяви намерение за инвестиция в изграждането на завод в България. Това се случи при гостуване на китайска бизнес делегация в областната администрация днес. Предприятието ще произвежда системи за съхранение на енергия, инвертори и съпътстващи компоненти. Фирмата вече си партнира с български дружества в сектора на зарядната инфраструктура за електромобили и планира да разшири производствената си база у нас.

Това бе една от добрите новини от срещата на Областният управител на Пловдив Георги Янев с бизнес делегацията от провинция Хъбей, водена от Хао Лисяо, заместник-директор на Управлението по промишленост и информационни технологии на провинцията.

В рамките на визитата беше подписан Меморандум за сътрудничество между „Тракия икономическа зона“ (ТИЗ) и икономическата зона на Хъбей – регион, който се развива с приоритетно решение на китайското правителство в координация с Пекин. Документът беше подписан от основателя на ТИЗ Пламен Панчев и Ду Макуи, директор на Управителния комитет на индустриалния парк „Джундзие“, в присъствието на областния управител и ръководителя на делегацията. Споразумението цели да активизира индустриалния и технологичен обмен между двете икономически зони.

В състава на бизнес делегацията имаше представители на компании от класацията Fortune China 500, работещи в сферата на енергийния преход. Китайските фирми проучват възможностите на българския пазар за съвместни проекти в изграждането на фотоволтаични паркове, внедряването на натриево-йонни батерии и развитието на индустриални зони с ниски въглеродни емисии. Във връзка с това китайската страна отправи покана към Янев и Пламен Панчев да посетят Форума за сътрудничество между Китай и ЦИЕ, който ще се проведе следващия месец в град Санджоу.

Ръководителят на делегацията Хао Лисяо разясни, че провинция Хъбей има стратегическо значение в Северен Китай, тъй като се развива в пълна икономическа и транспортна интеграция с Пекин в рамките на правителствената програма „Дзин-Дзин-Дзи“, обединяващ пазар от 110 милиона души. С решение на китайското правителство от 2014 г. провинцията преминава през индустриална трансформация с фокус върху иновациите, декарбонизацията и водородните технологии, което прави сътрудничеството с „Тракия икономическа зона“ стъпка за привличане на високотехнологични партньорства в региона.

Важен акцент в разговора беше темата за продоволствената сигурност в контекста на климатичните промени. Областният управител Янев представи Пловдивска област като вторият икономически център на България с най-бързо развиващата се индустриална зона в Югоизточна Европа. В нея работят над 200 български и международни компании от Европа, Америка и Азия, които внедряват иновативни технологии, автоматизация, роботизация и зелени решения. Продуктите, създадени в Пловдивска област, достигат до над 100 държави. Производството има водещо място в регионалната икономика и формира близо 45 % от регионалния БВП.

Георги Янев подчерта, че българското правителство също така води активна политика за развитието на областта като модерен аграрен район. В тази връзка повдигна въпроса за капацитета за самозадоволяване и селскостопанското производство на Хъбей. Хао Лисяо посочи, че в провинцията се внедряват нови технологии като устойчив ориз, който не се влияе от солена вода, и методи за усвояване на пустинни масиви за земеделски цели. Тя допълни, че въпреки успехите, част от хранителните продукти продължават да се внасят, което създава потенциал за българския износ.

За чуждестранните партньори Област Пловдив е утвърден партньор с дългосрочни връзки с Китайската народна република. През 2017 г. градът беше домакин на Третата работна среща на областните управители по линия на Инициативата Китай-ЦИЕ. В региона вече функционират две демонстрационни зони за селскостопанско сътрудничество с китайски капитал – в община Първомай и в Аграрния университет, а областта има сключени споразумения за побратимяване с провинциите Хайнан и Ляонин.