Камелия Тодорова стартира юбилейния си тур от Пловдив

Домът на културата „Борис Христов“ в Пловдив ще бъде домакин на концерта „Най-доброто от Камелия Тодорова“, с който една от емблематичните български певици поставя началото на своя юбилеен тур „50 години на сцената“.Събитието е на 2 октомври от 19.30 ч.

Изборът на Пловдив за начало на музикалното пътуване не е случаен. В свое обръщение към пловдивската публика Камелия Тодорова споделя: „Избрах Пловдив за начало на моя юбилеен тур „50 години на сцената“, защото вярвам, че именно град с толкова силен дух, история и отношение към изкуството е най-красивото място, от което да започне това музикално пътуване.“

За първия концерт от турнето специален гост ще бъде Орлин Павлов. Двамата отново ще се срещнат на една сцена след съвместното си участие тази година на откриването на Банско джаз фестивал. Публиката в Пловдив ще чуе обичани песни от различни периоди в кариерата на певицата. На сцената с нея ще бъдат музикантите Калин Жечев, Юлиян Янев, Даниеле Феббо и Атанас Попов, както и беквокалите Христина Нейкова, Катя Кръстева и Зорница Славова.

Турът отбелязва пет десетилетия от творческия път на Камелия Тодорова – изпълнител с ярко присъствие на българската и международната сцена. Кариерата ѝ преминава през джаза, поп музиката и соула, през престижни фестивали и международни издания, а през 80-те години записва за световния музикален лейбъл Virgin Records. През годините Камелия Тодорова оставя своя неподражаем почерк в десетки песни, много от които се превръщат в част от музикалната памет на поколения българи. „Прошепнати мечти“, „Да е влюбен този свят“, „Не ме гледай така, момче“, „Самота“, „Стая на релси“, „Красив спомен“ и „Отначало“ са само част от заглавията, с които публиката я свързва и които продължават да звучат и днес. Към тях се нареждат и емблематични дуети като „Думите отлитат“ с Орлин Горанов и „Искаш ли“ с Любо Киров.

Юбилеят идва в една изключително активна и успешна 2026 година, изпълнена с концерти, нови проекти и срещи с публиката. Само за няколко месеца певицата премина през различни музикални формати – от клубната и фестивалната сцена до големия симфоничен оркестър. През юли тя представи и две нови авторски песни – „Нощта ме знае по име“ и „Когато отворя очи“ – знак, че юбилеят е не само повод за равносметка, но и начало на нов творчески период.

До края на годината предстоят още два значими проекти – автобиографичната книга „В надпревара със себе си“, чиято премиера ще се състои на 19 ноември в Литературен клуб „Перото“ в НДК, и юбилейното издание на флаш памет „Камелия Тодорова – The Best Collection“, събиращо 94 песни от различни периоди на нейната кариера.

Юбилейният тур „50 години на сцената“ ще продължи през 2027 г. в различни градове на страната, а големият му финал ще бъде на 20 октомври 2027 г. в Зала 1 на НДК в София.

Концертът в Пловдив се реализира с финансовата подкрепа на Фондация „Пловдив 2019“.