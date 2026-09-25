Протестиращите и кметът обсъдиха казуса, нов разговор с инвеститора е насрочен за понеделник

Срещата за спорния имот на бул. „Марица-юг“ в Община Пловдив днес остана двустранна. На нея разговаряха кметът Костадин Димитров и представители на протестиращите, докато поканеният представител на инвеститора Атанас Даракчиев е отказал да присъства, съобщиха гражданите след разговора.

Кметът отново е уверил протестиращите, че ще търси възможност за решение на казуса. По време на срещата е насрочен и нов разговор за понеделник, на който отново ще бъде поканен инвеститорът.

„Срещата не беше тристранна, а двустранна. Ние сме хора, които искаме да седнем и да разговаряме, а не да се бием. Инвеститорът можеше да дойде и да разговаряме като нормални, цивилизовани хора“, заявиха протестиращите след срещата.

По думите им засега няма конкретно решение за бъдещето на имота.

„Преговорите продължават, нямаме конкретно решение и взети мерки какво да се случва. Имахме адвокати, наши представители, те ще продължат разговорите и юридически да се стигне до решение. Ние като граждани няма да се откажем“, заявиха още те.

Документите ще бъдат разгледани от специалисти

По време на срещата е обсъдена и документацията по казуса. На протестиращите е дадена възможност да я прегледат и да я обсъдят със специалисти в областта на строителството и правото.

„Даде се възможност да прегледаме и обсъдим документацията със специалистите, защото кметът не е тесен специалист в правото и строителството. Поставиха се въпросите, в момента от специалистите зависи да намерим някакво разрешение“, каза адвокатът на протестиращите Пенка Бозукова.

Така след днешния разговор предстои по-подробен преглед на документите, свързани с имота и инвестиционното намерение.

Какво искат протестиращите

Спорът е за частен имот с площ 535 кв. м в района на бул. „Марица-юг“, между 16-етажните блокове №146А и №148 и в близост до две детски площадки.

На протеста в сряда жителите поискаха теренът да остане зелена площ и настояха Община Пловдив да го придобие.

Те изразяват и опасения за въздействието на бъдещото строителство върху съседните жилищни блокове заради особеностите на терена и близостта до река Марица. Твърдението, че сградите могат да пропаднат заради подвижни пясъци, е опасение на протестиращите, а не установен към момента строителен или геоложки факт.

Още в сряда кметът съобщи пред гражданите, че инвеститорът е предложил определена сума, срещу която Общината да придобие терена. Размерът на предложението не беше обявен.

Междувременно протестиращите продължават да настояват за разговор и решение, което да не допуска застрояване на пространството. Миналата седмица те стигнаха и до жива верига пред строителната техника, опитала да влезе в имота.

Следващият разговор, на който отново е поканен инвеститорът, е насрочен за понеделник.