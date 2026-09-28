Летище Пловдив става център на международна летателна тренировка

Българските ВВС са домакин на международната летателна тренировка ETAP-C 26-3

Съвместната летателна тренировка „Европейски курс за усъвършенстване на тактическата подготовка на военнотранспортна авиация 2026-3“ (ЕТАР-С 26-3) с домакин Военновъздушните сили на Република България ще се проведе в периода от 28 септември до 8 октомври. В нея ще участват сили и средства от ВВС на съюзнически държави, Европейския център за тактически въздушен транспорт и Европейското командване по въздушен транспорт. Планираните полети по време на тренировката ще се изпълняват от Летище Пловдив.

В хода на ETAP-C 26-3 ще бъдат изпълнявани задачи във временно резервирани зони от въздушното пространство на Република България, разположени в районите на Летище Пловдив, 22-ра авиобаза Безмер, 12-а авиобаза Долна Митрополия, както и над части от централна и южна България.