Фестивалът на тепетата започва в Пловдив: 146 събития на четири хълма

Първото издание на градския фестивал е на 26 и 27 септември. Вижте пълната програма събрана в дигитален каталог

Четирите фестивални зони на „Фестивал на тепетата“ се отварят в Пловдив в събота, 26 септември. В продължение на два дни Трихълмието, Сахат тепе, Бунарджика и Младежкият хълм ще бъдат сцени за музика, изкуство, история, спорт, образование, природа и градски преживявания.

Тепетата на Пловдив се обединяват в общ фестивал

Организаторите вече публикуваха пълния дигитален каталог на първото издание. В него са събрани 146 събития и активности в четирите фестивални зони – 47 на Трихълмието, 28 на Сахат тепе, 37 на Бунарджика и 34 на Младежкия хълм.

Фестивалът е замислен така, че всяко тепе да има собствен характер. Трихълмието – Небет тепе, Джамбаз тепе и Таксим тепе – е посветено на археологията, историята, културното наследство и градската памет. На Сахат тепе акцентът е върху природата, екологията и устойчивия начин на живот. Бунарджика събира музика, театър, танц, литература и визуални изкуства, а Младежкият хълм е зоната за спорт, движение, приключения и активен живот.

Какво има в първия ден

Още в събота програмата започва с разнообразни събития в четирите зони.

Сред акцентите на Бунарджика е официалното откриване на реставрираната Чешма на нимфите, или Нимфеума. То е насрочено за 11:00 часа на 26 септември и е част от програмата на фестивала. В събитието ще участва хор „Евмолпея“. Нимфеумът е едно от знаковите места на хълма, а реставрацията е реализирана по инициатива на район „Централен“ с финансова подкрепа от СНЦ „Бизнесът за Пловдив“.

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Историята на Пловдив също е сред големите теми на първия ден. На 26 септември от 17:00 часа в сградата на Певческото дружество „Ангел Букорещлиев“ е предвидена премиерата на книгата „Тепетата – символът на Пловдив“ – издание, посветено на историята, паметта и развитието на пловдивските хълмове. Още за книгата и събитието четете в статията Тепетата на Пловдив оживяват в разкази и спомени от 18 века.

На Сахат тепе програмата е насочена към природата и връзката на града с околната среда. Сред заниманията за деца е куклена работилничка от естествени материали, в която участниците ще изработват кукли от клони, шишарки, листа и други материали.

В рамките на фестивала на Дановия хълм ще се проведе и изложението „МултиХоум“, посветено на сградното обновяване. Посетителите ще могат да получат безплатни консултации за енергоспестяващи мерки, технически решения и възможности за финансиране на обновяване на жилищни сгради.

Четири хълма, четири различни маршрута

Идеята на фестивала е посетителите да не останат само в една зона, а да се движат между хълмовете и да ги видят през различните им теми.

Трихълмието ще връща към древния Пловдив и градската памет. Сахат тепе ще показва природната страна на хълмовете, Бунарджика ще бъде сцената за култура и изкуство, а Младежкият хълм ще събира спортни и приключенски активности.

Всички събития и активности в програмата са с вход свободен.

Фестивалът се организира от Община Пловдив, район „Централен“ и Съвет по туризъм – Пловдив и се финансира по Годишната програма за развитие на туризма на Община Пловдив за 2026 г.

Пълната програма с участниците, часовете и местата на провеждане е публикувана в дигиталния каталог на „Фестивал на тепетата“, така че посетителите могат предварително да си направят собствен маршрут за събота и неделя.

Дигиталният каталог на „Фестивал на тепетата“