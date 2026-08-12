ХълмUP променя формата си

Планираният за 12 август ХълмUP Youth Fest на Младежкия хълм променя своя формат. Вместо фестивалната програма, Младежка къща – Пловдив и Младежко сдружение за мир и развитие на Балканите (МСМРБ) организират публична дискусия „Къде и как са младите хора?“, посветена на средата, в която растат младите, превенцията, младежките политики и отговорността на институциите и обществото към тях.

Решението идва след широкия обществен отзвук около провеждането на младежко събитие на Младежкия хълм в контекста на трагичните събития от последните дни.

Организаторите обявиха, че са поканили днес по телефона и кмета на Община Пловдив Костадин Димитров да участва в дискусията.

ХълмUP Youth Fest събира младите хора на Пловдив за 12 август

Идеята за ХълмUP бе да покаже потенциала на младите хора и да им даде възможност да използват свободното си време, способностите и енергията си по позитивен и смислен начин. И ние все още вярваме, че младите хора на Пловдив заслужават това, заявяват организаторите. За нас това не е отказ от първоначалната идея на ХълмUP, а преформатиране в разговор, по време на който всяко мнение да бъде чуто, добавят те.

Какво се случва с младите хора? Къде прекарват времето си? Кой разговаря с тях? Каква среда им предоставяме? Как работи превенцията и защо тя трябва да започва много преди да се стигне до агресия, рисково поведение или друга кризисна ситуация?

Това са част от въпросите, които публичната дискусия „Къде и как са младите хора?“ ще постави.

От 25 години МСМРБ работи в областта на младежкото участие, младежките политики, активизма, превенцията и създаването на възможности младите хора да развиват своите идеи и потенциал. Опитът от работата с младежи показва, че превенцията не е действие след възникването на проблем. Тя е постоянна работа преди него.

Тя означава младите хора да имат достъп до пространства, в които могат да общуват и да бъдат активни. Да имат възможности за спорт, култура, творчество, доброволчество и неформално образование. Да срещат хора, които могат да ги изслушат и подкрепят. Да усещат принадлежност към общност и да знаят, че гласът им има значение.

Именно на Младежкия хълм се намира и Младежка къща – Пловдив. Пространство, чиято роля е да работи с младите хора и да създава условия за тяхното развитие, участие и пълноценно свободно време.

Публичната дискусия ще търси отговори и на въпросите какви възможности за развитие и смислено свободно време съществуват в Пловдив, достатъчни ли са те, достигат ли до младите хора, каква трябва да бъде ролята на младежките пространства и как институции, организации, родители и граждани могат да работят заедно за реална превенция.

Каним млади хора, родители, граждани, представители на институции, образователни структури, младежки организации, специалисти и всички, за които темата е важна, да се включат в разговора. Защото темата за младите хора не е само на младите. Тя е въпрос за цялото общество.