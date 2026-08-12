Протест в защита на Пловдивския панаир готвят пред входа му

Протест под надслов „Панаирът е на българските граждани, НЕ на олигарсите!“ ще се проведе днес, 12 август, от 18:30 часа пред Международен панаир Пловдив. Инициатор на проявата е гражданската организация „Пловдив на гражданите“.

Повод за протеста е изтичащият срок, в който Министерството на финансите трябва да предприеме действия по делото за държавните акции в Пловдивския панаир. Според организаторите министърът на финансите Гълъб Донев трябва да встъпи като страна в производството пред Върховния касационен съд и да потвърди извършените до момента процесуални действия от Министерството на икономиката.

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От „Пловдив на гражданите“ твърдят, че бездействието на финансовото ведомство може да застраши държавния интерес и да отвори път към окончателната загуба на контрола върху Международен панаир Пловдив.

Организаторите настояват държавата да защити собствеността си и предупреждават, че при липса на действия ще поискат оставката на министър Гълъб Донев. Те заявяват още, че ще сезират прокуратурата и ще търсят отговорност за евентуално увреждане на публичния ресурс.

„Международен панаир Пловдив е построен и създаден с данъците и труда на българските граждани. Той никога няма да е собственост на българската олигархия“, заявяват организаторите.

Протестът ще започне в 18:30 часа пред Международен панаир Пловдив.