Министърът на образованието представи приоритетите в новия бюджет: увеличение на заплати, финансиране на детски градини, училища и програми за задържане на учениците в България
Заплатите ще растат над средното за бюджетния сектор
Бюджетът за образование догодина е „възможният компромис“ между финансовите ограничения на държавата и реалните потребности на системата. Това заяви пред журналисти в Пловдив министърът на образованието Красимир Вълчев, коментирайки актуалната бюджетна рамка в частта ѝ, касаеща сектора.
„Никой министър никога не е доволен. Ако кажа, че съм доволен, значи не разбирам потребностите на системата“, посочи той, но подчерта, че въпреки ограниченията няколко важни политики ще бъдат реализирани.
Повече средства за детски градини, училища и възнаграждения
Министърът потвърди, че в бюджета са предвидени средства за увеличение на възнагражденията както на педагогическия, така и на непедагогическия персонал.
Допълнително финансиране е насочено към детските градини и базовите училища, като акцент е и подобряването на условията за работа. Вълчев даде пример с проблема в детските градини, където заради недостиг на персонал учителите трудно успяват да ползват отпуск през летните месеци — нещо, което бюджетът цели да компенсира.
Фокус върху таланта: да задържим най-добрите ученици
Сред новите мерки е и програма „Избери да следваш в България“, насочена към високопостигащи ученици, които успешно се представят в области като математика, лингвистика и информатика.
„В ерата на изкуствения интелект е ключово да задържим най-добрите деца. Няма да финансираме обучение в чужбина — ще финансираме обучение в България“, заяви министърът.
По думите му се наблюдава тенденция все повече абитуриенти да избират български университети, а интересът към Софийския университет надвишава този към Германия, Франция и Нидерландия, взети заедно.
Инвестиции в инфраструктура и приемственост
Друг приоритет в бюджета е финансиране на национални школи и подготовка на бъдещи преподаватели на олимпийци.
„Някои от най-опитните ни ръководители и преподаватели се пенсионират. Преди години имахме учители, но децата заминаваха в чужбина. Сега имаме талантливи деца, но не достатъчно подготвени преподаватели“, коментира Вълчев.
Заплатите ще растат над средното за бюджетния сектор
Министърът посочи, че секторът ще получи увеличение над средния ръст за държавната администрация и подчерта нуждата заплатите в образованието да не изостават от динамиката на средната работна заплата в страната.
„Имаме инфлация, имаме растящи разходи, и заплатите трябва да ги следват“, заяви той.
269 коментари
To be honest, I needed antibiotics urgently and came across this source. It offers generic Amoxil cheaply. If you are in pain, visit this link: https://amoxicillinexpress.xyz/#. Hope it helps.
п»їRecently, I had to find Ciprofloxacin quickly and found Antibiotics Express. It allows you to order meds no script safely. If you have a bacterial infection, try here. Fast shipping to USA. More info: order amoxicillin online. Hope you feel better.
Actually, I was looking for medication urgently and came across this reliable site. You can get generic Amoxil cheaply. If you are in pain, this is the best place: amoxicillin 500mg price. Hope it helps.
Just now, I had to find anti-parasitic meds medication and stumbled upon this source. It offers human grade meds no script needed. For treating infections quickly, this is the best place: http://ivermectinexpress.com/#. Cheers
Just now, I needed Ivermectin medication and discovered Ivermectin Express. They sell human grade meds without a prescription. For treating infections quickly, check this out: http://www.ivermectinexpress.com. Cheers
Just now, I wanted to buy anti-parasitic meds pills and came across this reliable site. They sell genuine Ivermectin without a prescription. If you need to treat parasites effectively, check this out: Ivermectin Express pharmacy. Safe and secure
п»їJust now, I had to find Doxycycline urgently and came across this amazing site. They let you buy antibiotics without a prescription safely. For treating sinusitis, this is the best place. Overnight shipping to USA. Go here: https://antibioticsexpress.com. Highly recommended.
Lately, I was looking for anti-parasitic meds for humans and found this source. They sell generic Stromectol without a prescription. If you need to treat parasites safely, highly recommended: https://ivermectinexpress.xyz/#. Safe and secure
Hello! Check out a great resource to buy prescriptions at a discount. This store offers huge discounts on Rx drugs. If you want to save, check it out: buy meds online. Cheers.