Виктория Димова и ИНТРО Квартет излизат на откритата сцена на пл. „Стефан Стамболов“

Поради лошите метеорологични условия на 25 декември, празничната програма на откритата сцена пред община Пловдив на пл. „Стефан Стамболов“ беше отменена за 28 декември.

Ето и програмата по часове:

28 декември, Открита сцена на пл. „Стефан Стамболов“

12:00 ч. – Концерт с участието на възпитаници на музикална школа „Арт Войс Център“ с ръководител Румяна Иванова

„Арт Войс Център“ е една от най-престижните школи за поп и джаз пеене в България, основана в Пловдив през 2014 г. Под ръководството на вокалния педагог Румяна Иванова, школата се утвърди като истинска „фабрика за таланти“, подготвяща едни от най-успешните млади изпълнители в страната. Обучението залага на изключителна вокална техника, артистичност и професионална подготовка за национални и международни конкурси. Успехите са многобройни! Възпитаниците на школата изнасят ежегодно десетки мащабни самостоятелни концерти, често съвместно с Биг Бенд Пловдив, които се провеждат на емблематични места като Античния театър.

13:00 ч. – Концерт на Виктория Димова, възпитаник на музикална школа „Арт Войс Център“ с ръководител Румяна Иванова

Виктория Димова е на 18 години. Родена в семейство на музиканти, от девет годишна се изявява на сцена. На 12 години участва и е сред финалистите на ТВ формат “ Нова звезда “ на ВTV Media Group. Участник в многобройни телевизионни концерти на Канал 1, 7/8 ТВ. Има честта да се изяви като солист на Биг бенд Пловдив и Национален гвардейски оркестър. Участва с главни роли като стажант на Държавна опера Пловдив в мюзикълните спектакли “Фейм “ и “Фамилия Адамс”. Преди два месеца участва в ТВ формат “Пееш или лъжеш” на Нова ТВ.

17:00 ч. – Концерт на K.LINA & The Ladies

K.LINA (Кейлина) е име, което олицетворява различното. Смесвайки поп с рок и електронна музика, младата певица и авторка не се притеснява да излиза извън жанровите граници и да засяга екзистенциални теми. Заедно с красивата ѝ женска група The Ladies (Пламена Николова – барабани и Василена Георгиева – китара), разтърсват сцените из страната с грациозност, бунт и доза рокендрол.

18:00 ч. – Концерт на ИНТРО КВАРТЕТ

През 2001 г. в АМТИИ „Проф.Асен Диамандиев“, една идея за интерпретиране на класическа музика в съвременен аранжимент, нарича себе си „ИНТРО“. През годините все по-смело експериментира в стилове, звук и присъствие на сцената. Стараейки се да избегне аналог с подобни формации от световните сцени , струнният „Интро квартет“ започва да работи от 2005 г. с брас секция, като включва и вокали в пиесите си. Музикалните идеи, техните аранжименти, оркестрации и реализация са дело на Жан Пехливанов – художествен ръководител и продуцент на групата. Концертните изяви на Интро квартет както на българската, така и на международната сцена са многобройни – Анкара, Варшава, Барселона, Париж, Берлин, Рим, Одрин, Виена и др, както и концертни турнета в Германия, Холандия, Дубай и Джибути.