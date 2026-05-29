Празник на детството и добротата оживява в сърцето на Пловдив

Празник, посветен на децата, добротата и човешката свързаност, ще се проведе на 1 юни в пространството пред Търговски център ГРАНД и кафе NOIR на етаж 1. Инициативата ще събере малки и големи около каузата за повече съпричастност, внимание и подкрепа още от най-ранна възраст.

Началото е от 12 часа пред Търговски център ГРАНД, където посетителите ще могат да се включат в разнообразни активности, игри и демонстрации, насочени към темите за взаимопомощта и грижата към другия. В рамките на събитието ще бъде представена и мисията на SuperHeart – платформа, която обединява хора, организации и компании в изграждането на по-подкрепяща и човечна среда.

В програмата участие ще вземат Българският Червен кръст с демонстрации и основни техники за оказване на първа помощ, British School с творчески занимания за деца, както и ОП „Младежки център“ с работилничката „Нарисувай емоция“ и забавни игри, насърчаващи развитието на емоционалната интелигентност.

От 18 часа празничната програма продължава на етаж 1 в кафе NOIR и детски кът „Малък рай“, където любимият герой Стич ще посрещне децата с много игри, рисуване на лица, щури експерименти, оцветяване, щафетни състезания и весела детска дискотека.

Организаторите отправят покана към всички семейства и приятели, които вярват, че доброто започва от малките жестове, а най-ценните спомени се създават заедно.Събитието се реализира с подкрепата на район „Централен“ – Община Пловдив.