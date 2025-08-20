Тялото на убитата в Първомай жена е било открито от сина ѝ

Прокуратурата в Пловдив предостави нова информация около убийството на 44-годишна жена в Първомай, извършено на 18 август. Сигналът за тежкото престъпление е подаден малко след 4:30 сутринта от 18-годишния син на жертвата, който е открил тялото на майка си с прободна рана в областта на шията в семейния дом.

Разследването е установило, че извършителят е 21-годишен мъж, познавал семейството. По информация на окръжния прокурор на Пловдив Ваня Христева, нападателят е имал кратка връзка с дъщерята на жертвата в началото на годината, като най-вероятният мотив за престъплението е личен.

„Жената се е събудила от кучешки лай и е отворила входната врата на къщата, при което извършителят е бил отпред, влязъл е вътре и е нанесъл удар с нож в областта на шията, като жената е починала на място от кръвозагуба“,обясни окръжният прокурор на Пловдив.

По време на инцидента в дома се е намирал и синът ѝ, който по-късно е открил тялото и е сигнализирал полицията.

Извършителят е избягал от мястото на престъплението с автомобил, оставен в покрайнините на града, и е бил задържан същия ден в общежитие в Студентски град в София. Разследването продължава.