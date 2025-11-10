Кантонер в БДЖ е убиецът на инвалида на Карловската гара

„Исках да го сплаша, но ръката няма мярка“ – обясни за убийството на инвалида Стефан Асенов кантонерът Ибрям Осман пред съда в Пловдив

„Исках да го сплаша, но ръката няма мярка.“ Така Ибрям Осман, кантонер в БДЖ, обясни пред съда в Пловдив убийството на инвалида Стефан Асенов, извършено посред бял ден в сградата на железопътната гара в Карлово пред множество свидетели.

Осман признава вината си за убийството на напълно беззащитния мъж. Както той, така и адвокатът му, посочиха, че целта не била умишлено да се лиши жертвата от живот, а да я нарани с нож.

Причина за конфликта

Според прокурор Мандев от държавното обвинение, инцидентът е последица от скандал между синовете на Осман и жертвата, станал по-рано в бургаския влак. Конфликтът се е пренесъл на железопътната гара, където роднини на обвиняемия първо нападнали Стефан Асенов, който е с ампутиран крак. Те го съборили на земята и започнали да го налагат с патериците му.

Самият Осман извадил нож с 14-сантиметрово острие и пробол пострадалия в областта на дясното бедро. Това обаче причинило смъртоносно разкъсване на аортата. Кръвта бликнала като фонтан, а шокиран от случилото се, убиецът избягал от местопрестъплението. След няколко минути осъзнал какво е сторил и сам се обадил на 112. По-късно доброволно се явил в полицейското управление, признал за деянието и предал ножа, изцапан с кръв, като го извадил от чантичката си.

От прокуратурата посочиха, че няма опасност Осман да се укрие, но престъплението е квалифицирано като тежко и с висока степен на обществена опасност поради мястото, времето и начина на извършването му.

„Не е имало шанс за оцеляване на пострадалия, кръвта е изтекла за минути“, заяви прокурор Мандев.

Според него, в случая се касае за умисъл към лишаване от живот, а твърденията на обвиняемия, че не е искал да убие, са необосновани.

Адвокатът на Осман обясни: „Признаваме за стореното с една запетая – не приемаме умисъл. Той е искал само да го бодне, а не да го убие. Случилото се е резултат на лош късмет, на малшанс – ножът е улучил аортата. Той е жертва на ситуацията.“

Самият Осман каза пред съда: „Не очаквах това да се случи, съжалявам! Не беше умишлено“ и помоли за домашен арест, за да се грижи за семейството си, с което живее в село Розино.

Ибрям Осман има завършен 12 клас, но без положена матура, което означава, че няма завършено средно образование и работи като кантонер в системата на БДЖ.

Очаква се съдът да го остави в ареста.