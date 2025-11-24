По тази версия работят разследващите за двойното убийство и самоубийство в пловдивското село Поповица. Има данни, че 22-годишният мъж е бил комарджия

Двойно убийство и последвало самоубийство разследват полицията и прокуратурата в първомайското село Поповица. По първоначална информация 82-годишен мъж е застрелял в дома си своя 22-годишен внук и съпругата си – лежащоболна, за която той се е грижел, а след това се е сложил край на живота си. Това стана ясно на съвмесетн брифинг с участват Ангел Ангелов, зам.-окръжен прокурор на гр. Пловдив и ст. комисар Станимир Калоферов, директор на ОД на МВР – Пловдив и административния ръководител на Окръжна прокуратура-Пловдив, койта Под тепето ви предаде на живо във фейсбук страницата на медията.

Трагедията е станала в нощта срещу събота, но сигналът до полицията е подаден часове по-късно, около 8 сутринта. Обадила се е дъщерята на възрастния мъж на Спешния номер 112 и е съобщила, че там става нещо. На място са пристигнали екипи на ОД на МВР–Пловдив, Спешна помощ и пожарната.

„При извършения първоначален оглед е установено, че в стая на първия етаж се намирали 82-годишният П.М. и 76-годишната С.М., които били починали. Мъжът е бил в седнало положение на дивана с огнестрелна рана в областта на шията, а жената се намирала в легло си с огнестрелна рана – в областта на гърдите. Тя е била лежащоболна. На втория етаж е бил открит трупът на 21-годишния П.М., по чието тяло също са открити огнестрелни рани. Установено е, че тримата са роднини – баба, дядо и внук.“ – съобщи зам.-окръжен прокурор на гр. Пловдив Ангел Ангелов.

От прокуратурата потвърдиха, че се наблюдава досъдебно производство за това, че на 22 ноември 2025 г. в с. Поповица, обл. Пловдив, е извършено умишлено убийство на П.М., на 21 г., и на 76-годишната С.М., както и последвало самоубийство на 82-годишния П.М. – престъпление по чл. 116 ал. 1 т. 4 пр. 3 вр. чл. 115 от Наказателния кодекс. Образувани три досъдебни производства – за двете убийства и за незаконно държане и използване на огнестрелно оръжие, тъй като използваната ловна пушка е била надлежно регистрирана.

До момента няма подадени сигнали в полицията за възникнали скандали или проявено насилие в семейството, но по делото са налице доказателства за влошени отношения между дядото и внука по повод негова хазартна зависимост.

Извършителят е бивш военнослужещ, съобщиха от разследването.

„По досъдебното производство са извършени множество действия по разследването – оглед на местопроизшествие, разпити на свидетели, назначени са експертизи, иззети са гилзи, дактилоскопни следи и други„, разказа ст. комисар Станимир Калоферов

Официален мотив към момента не е посочен, но една от проверяваните версии е свързана с финансови проблеми на убития млад мъж. По информация на свидетели той е имал дългове от хазарт. Смята се, че е възможно да е заложил къщата, в която е живеел с възрастните хора, който преди това са му я прехвърлили. Съседи твърдят, че между дядото и внука често са възниквали конфликти заради купони и силна музика.

Разследването продължава. Назначени са експертизи, включително балистична и психолого-профилна.