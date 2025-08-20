Протест в Пловдив с искане за постоянен арест на Никола Бургазлиев

Мирен протест с искане за справедливост след тежкия инцидент в Слънчев бряг, при който 18-годишният Никола Бургазлиев блъсна на тротоар двама възрастни и три деца с електрическа количка тип „Hummer“, ще се проведе в Пловдив на 22 август.

Най-сериозно пострадали са 35-годишна майка и нейното 4-годишно дете от Пловдив, които продължават да се борят за живота си в реанимацията на УМБАЛ – Бургас.

След първоначалното си задържане за 72 часа, Бургазлиев беше пуснат под домашен арест с решение на Районния съд в Несебър на 16 август. Делото за разглеждане на мярката за неотклонение е насрочено за 22 август в Бургаския съд.

Организаторите на протестите смятат, че решението за домашен арест е несправедливо и настояват за промяна на мярката в „задържане под стража“. Те подчертават, че проявата ще бъде мирна, без агресия и насилие, с цел обществото да покаже позицията си за нуждата от справедливост и промяна.

Протестите ще се проведат на 22 август 2025 г. от 12:00 ч. пред съдебните палати в Бургас, Пловдив и София.

Междувременно, във фейсбук е създадена група, която подготвя контрапротест в защита на Никола Бургазлиев.

