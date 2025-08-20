Протест в Пловдив с искане за постоянен арест на Никола Бургазлиев

Мирен протест с искане за справедливост след тежкия инцидент в Слънчев бряг, при който 18-годишният Никола Бургазлиев блъсна на тротоар двама възрастни и три деца с електрическа количка тип „Hummer“, ще се проведе в Пловдив на 22 август.
Най-сериозно пострадали са 35-годишна майка и нейното 4-годишно дете от Пловдив, които продължават да се борят за живота си в реанимацията на УМБАЛ – Бургас.
След първоначалното си задържане за 72 часа, Бургазлиев беше пуснат под домашен арест с решение на Районния съд в Несебър на 16 август. Делото за разглеждане на мярката за неотклонение е насрочено за 22 август в Бургаския съд.
Организаторите на протестите смятат, че решението за домашен арест е несправедливо и настояват за промяна на мярката в „задържане под стража“. Те подчертават, че проявата ще бъде мирна, без агресия и насилие, с цел обществото да покаже позицията си за нуждата от справедливост и промяна.
Протестите ще се проведат на 22 август 2025 г. от 12:00 ч. пред съдебните палати в Бургас, Пловдив и София.
Междувременно, във фейсбук е създадена група, която подготвя контрапротест в защита на Никола Бургазлиев.
Готви се контрапротест в защита на младежа, сгазил семейство от Пловдив с АТВ
3 коментари
На територията на мафията вече имаше протест в негова защита. Имаше и официално заявление от шефа на футболния клуб Несебър, че въпросния от снимкатаце добро момче.
Скапана кочина с подрастващите дебили в нея.
И вие в това число най-вече.
Не можете да слагате всички под един знаменател.
Има добри млади хора. Превъзходни, на тях разчитаме да продължат и развиват към добро нацията.
Но за съжаление стават грешки като тази , и има наказание независимо какъв е , на кой е син.