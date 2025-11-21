Труп на улица в Пловдив

Жена е открита безжизнена пред жилищен блок в „Смирненски“

Тяло на жена на средна възраст е било открито тази сутрин около 7:00 часа пред жилищен блок на ул. „Равнища“ в пловдивския квартал „Христо Смирненски“, в района на пощата.

По първоначална информация жената е паднала от високо. От пресцентъра на МВР–Пловдив съобщиха, че по тялото няма следи от насилие и към момента не се установяват данни за външна намеса.

На място работят екипи на полицията, които извършват оглед на района. Случаят е докладван на прокуратурата и предстои изясняване на всички обстоятелства около трагедията.

Снимката е илюстративна