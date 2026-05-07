Тяло на мъж бе открито в Гребната база в Пловдив

Таня Грозданова 14:39ч, четвъртък, 7 май, 2026
На място са изпратени линейки и екипи на Пожарната, а по първоначална информация човекът е загинал

Тяло на мъж е било открито днес в района на Гребната база в Пловдив. Сигналът за инцидента е подаден преди около половин час, като на място незабавно са изпратени два екипа на Спешна помощ и два противопожарни автомобила.

По първоначална информация човекът е загинал, а към момента не се съобщават повече подробности за самоличността му и обстоятелствата около случая. На място работят екипи на полицията и пожарната.

Това е вторият трагичен инцидент в района на Гребната база в рамките на по-малко от седмица. На 5 май в близост до гористата част край канала бе открито тялото на млад мъж. При първоначалния оглед тогава не бяха установени следи от насилие.

Таня Грозданова

Журналист с близо 30 години опит, който работи интензивно… More »

