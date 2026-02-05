Жителите на „Пепелаша“ се събират на среща с кмета на район „Западен“ за благоустрояване на междублоково пространство

Инициативата ще бъде представена и обсъдена на открита среща с кмета Тони Стойчева на 11 февруари

Кметът на район „Западен“ Тони Стойчева, кани жителите на квартала на среща за представяне и обществено обсъждане на инициатива за облагородяване на междублоково пространство на ул. „Пепелаша“.

Срещата ще се проведе на 11 февруари 2026 г. (сряда) от 18:00 часа, пред входа на жилищната сграда на ул. „Пепелаша“ №5, съобщиха от районната администрация.

Проектът за благоустрояване обхваща пространствата пред входовете на жилищните блокове с адреси ул. „Пепелаша“ №1, 3, 5, 7, 9 и 11, както и зоните около жилищния блок на бул. „Пещерско шосе“ №63–73.

Целта на срещата е жителите да бъдат запознати с идеята, както и да изразят мнения, предложения и препоръки относно бъдещото облагородяване на общите пространства. От район „Западен“ подчертават, че активното участие на гражданите е ключово за успешното реализиране на инициативата.