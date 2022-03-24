Танцова школа в Пловдив предлага безплатни занимания за бежанци

Екипът на Dance Station се надява да може да осигури досег до нормалност за тези, които са я загубили безвъзвратно, дори само за един час дневно

От днес, 24-ти март, танцовите центрове на Dance Station в София и Пловдив предлагат участие в танцовите си класове за деца и възрастни НАПЪЛНО БЕЗПЛАТНО за бежанци. Екипът на Dance Station в се надява да може да осигури досег до нормалност за тези, които са я загубили безвъзвратно, дори само за един час дневно.

Важно е да имате предвид, че при достигане на капацитет на танцовите пространства за даден клас, няма да може да бъде осигурен достъп.

За напреднали танцьори, Dance Station в София и Пловдив може да осигури пространства за репетиции с цел запазване на форма и умения.

Пишете им предварително на адрес:

[email protected] или на viber 0895767072 , за да ви насочат към подходящ клас и ниво.

Можете да разгледате графика на http://dancestation.bg/ grafik-i-ceni/.

Адресът в Пловдив е

Дом на културата „Борис Христов“

ул. „Гладстон“ 15, ет. 4

тел: +359895 767 072.

Dance Station Пловдив и София открывает сегодня свои двери для БЕЖЕНЦОВ на абсолютно Бесплатной основе. Просим если у вас есть знакомые- беженцы поделитесь этой информации с ними или сделайте репост этому посту. Цель нашего центра обеспечить самой уязвимой части населения- деткам, хотя бы один час развлечения и веселия в день.

Для более опытных танцоров можем предложить пространство для поддерживания ихней формы. Просим иметь в виду, что при заполнении одного класса, класс закрывается и вы можете выбирать из других танцевых категории/ уровней Вы можете с нами связаться по: viber: 0895767072 Email: [email protected] Также рассмотреть график наших танцев и выбрать подходящий вам уровень на нашем сайте http://dancestation.bg/grafik-i-ceni/