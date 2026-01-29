Родители и кмет на „Централен“ на съвместна проверка в Хуманитарната гимназия след ново напрежение – ВИДЕО

Инспекция на ремонта разкри напредък и нови технически проблеми

Кметът на район „Централен“ Георги Стаменов извърши съвместна инспекция на ремонтните дейности в историческата сграда на Хуманитарната гимназия „Св. св. Кирил и Методий“, заедно с родители на ученици от двете училища, които се помещават в сградата – ХГ и ОУ „Княз Александър I“.

Проверката бе организирана след поредно ескалирало напрежение сред част от родителската общност. По думите на присъстващи майки и бащи, повод за поредната вълна от недоволство са действия на двама-трима родители, за които се твърди, че са обвързани с конкретна политическа сила и системно нагнетяват напрежение около ремонта и сроковете за неговото приключване.

Напредък по конструкцията и климатичната система

По време на инспекцията стана ясно, че носещата дървена конструкция на сградата вече е изцяло подменена и изградена наново. В момента тече монтаж на новата отоплителна, вентилационна и климатична система.

Старата парна инсталация е напълно премахната, а на нейно място се изгражда модерна климатична система с чилъри, която ще осигурява както отопление през зимата, така и охлаждане през летните месеци. Част от конвекторите ще бъдат подово монтирани заради ограничена височина в някои помещения.

„Нямаше как да си затворим очите и да оставим изгнила носеща конструкция само за да гоним срокове. Най-важно е здравето и сигурността на децата и учителите“, заяви кметът на район „Централен“ Георги Стаменов пред родителите.

Той подчерта, че средствата за ремонта на този етап са осигурени, а строителните дейности се извършват без компромис със стандартите за безопасност и противопожарна защита.

Скритите проблеми излизат при реалния ремонт

Техническият ръководител на обекта Карин Митенски обясни, че по време на ремонта са излезли редица скрити проблеми, които не са могли да бъдат установени при първоначалното обследване, тъй като сградата е била в експлоатация.

„При отваряне на тавани и подове се оказа, че на места има по два и по три различни тавана, както и сериозно компрометирани елементи. Такива изгнили конструкции няма как да се видят без реално да се разкърти“, коментира той.

По думите му, ако не възникнат нови непредвидени пречки, целта остава приключване на основните ремонтни дейности до края на май.

Училище на пет адреса

Директорът на ОУ „Княз Александър I“ Гергана Янева постави акцент върху изключително тежката организация за близо 1000 ученици и техните семейства.

В момента децата са разпределени в няколко различни сгради в града, включително ОДК-Пловдив, зала „Дунав“, „Евроалианс“, СУ „Пейо Яворов“ и СУ „Никола Вапцаров“, като част от учениците учат на втора смяна.

„На родителите и на училището ни е необходим ясен краен срок, за да можем да планираме приема за първи и пети клас и организацията за следващата учебна година“, заяви Янева.

Политика на гърба на ремонта

По време на проверката родители коментираха, че темата за ремонта се използва за политически цели и че напрежението се поддържа умишлено от ограничен кръг хора. Според тях това допълнително затруднява диалога и създава излишно напрежение сред семействата, които и без това са поставени в сложна ситуация заради разпокъсаното обучение.

Ремонтът на сградата – паметник на културата и дом на едно от най-старите училища в страната – започна през юни миналата година по проект, одобрен от НИНКН. Носещата конструкция е подменена с греди, произведени в Австрия и обработени по специална технология, като всички дървени елементи са допълнително импрегнирани и защитени съгласно изискванията на пожарната.

Учениците се връщат в Хуманитарната най-рано през ноември, заявиха от управата на града през септември м.г.

Когато има лентички – всички, когато има напрежение – един

На присъстващите направи впечатление, че при всяко стартиране на ремонтни дейности в сградата, както и при традиционното рязане на лентички при приключването им, пред камерите обичайно се подреждат множество представители на градската управа. Когато обаче се стигне до реално напрежение сред родители и граждани и необходимост от пряк диалог на терен, единственият представител на местната власт, който застава лице в лице с хората, остава кметът на район „Централен“.

На въпрос на „Под тепето“ дали той е единственият отговорен за ремонта на Хуманитарната гимназия и къде е заместник-кметът с ресор „Образование“, Георги Стаменов отговори с усмивка, опитвайки се да разреди напрежението: „Аз съм ви достатъчен.“

По време на обиколката в сградата, на същия въпрос, поставен от родители, кметът заяви, че поема лична отговорност за обекта. По-късно, на срещата след инспекцията, Стаменов отново подчерта, че не бяга от отговорност за забавянето на ремонта, като заяви, че приема критиките и е готов да носи политическата и административната отговорност за процеса.