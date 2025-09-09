Пловдив вече има площад „Йоаким Груев“

Градското пространство край Понеделник пазара от днес носи името на видния пловдивски възрожденец, учител и общественик

Пловдив официално се сдоби с площад на името на видния възрожденец, учител и общественик Йоаким Груев. Пространството в подножието на Джамбаз тепе, до паметника на Груев и недалеч от Понеделник пазара, от днес носи неговото име.

Церемонията по именуването съвпадна с 197 години от рождението на големия пловдивчанин. Организатор е фондация „Балкански културен форум“, а решението за именуването бе взето от Общинския съвет на 21 ноември 2024 г. Днес вече са поставени и информационните табели.

„Това е важен ден за Пловдив. Да изграждаме българщината означава да пазим паметта за хората, които са оставили трайна следа. Йоаким Груев е една от тези личности. Благодаря на всички, които направиха този акт възможен – от мое име и от името на жителите на район „Централен“, заяви районният кмет Георги Стаменов.

Бизнесменът и общественик Любозар Фратев, инициатор за именуването на площада, припомни колко голямо е значението на Груев за българското образование и духовно възраждане:

„Йоаким Груев е сред строителите на съвременна България. Ученик на Неофит Рилски и Найден Геров, той посвещава живота си на просветата и културното израстване на нацията. Днес, 197 години след неговото рождение, дълг на признателните потомци е да пазим паметта за него. Жалко е, че няма училище, музей или културен институт, който да носи неговото име. С този площад връщаме част от дължимото.“

Фратев припомни и факти от биографията на възрожденеца – ареста му по време на Априлското въстание, дългогодишната му учителска дейност, участието му в създаването на първи български културни институции.

Церемонията завърши с молитва и слово на отец Емил от близката църква Света Петка – стара, където се е черкувал възрожденецът. Свещеникът акцентира върху значението на историческата памет:

„Йоаким Груев ни е оставил урок – да не допускаме борбата за паметта да бъде изгубена. Безпаметният човек е духовно мъртъв човек. Като наследници сме длъжни да пазим това, което нашите предци са ни завещали.“

Името на Йоаким Груев вече стои на няколко места в града – улица в квартал „Капана“, паметна плоча на родната му къща (днес детска градина „Майчина грижа“) и бюст-паметник, поставен през 2012 г. С новия площад обаче Пловдив получава още едно публично пространство, което да напомня за учителя с главна буква.

