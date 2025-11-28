Сглобяват коледното дърво на Пловдив

13-метровата елха кацна с кран върху фонтана с пеликаните

Коледният дух официално се настанява в Пловдив. От днес на централния площад започна сглобяването на голямата градска елха – 13-метровото дърво, което всяка година се превръща в естествен ориентир за празничното начало в града под тепетата.

Изкуствената елха тежи около тон, а с украсата достига близо тон и половина. Тя е произведена в Раковски от единствената фирма на Балканите, специализирана в изработка на елхи, и има над 4 хиляди зелени клончета.

Паралелно с монтажа на елхата, коледната украса вече започна да грейва из града – по Главната, в Капана и по основните булеварди лампичките създават първите празнични острови светлина.

Пред входа на общината вече е монтирана и една от празничните слефи зони, видя репортер на Под тепето тази сутрин.

Пловдив започна да използва изкуствена коледна елха преди 11 години, след като буря през 2014-а изтръгна от земята естествения бор, засаден през 70-те години по повод появата на 300-хилядния жител на града. След няколко неуспешни опита с различни модели, от 2017-а насам голямата елха пред Фонтана с пеликаните се превърна в разпознаваем символ на празниците в града.

Официалното запалване на светлините тази година тепърва предстои и традиционно събира стотици жители и гости на Пловдив.