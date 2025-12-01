С протест, заря и без Дара Екимова светна коледната украса в Пловдив
„Тази година Пловдив е коледна приказка. Грейна и голямата елха, за да влее светлината си в нея. През декември всяка разходка из града ни ще бъде празник. Тук коледният дух си е у дома.“ – това написа кметът на Пловдив Костадин Димитров, след официалното включване на празничните светлини за Коледа в Пловдив.
Минути преди официалното откриване Певицата Дара Екимова, която трябваше да пее на цереминята, отказа участие в запалването на елхата на Пловдив заради граждански дълг. Тя изпрати видеосъобщение до организаторите на фестивала „Коледа в Пловдив“, в която каза:
„Нямам глас за празник тази вечер, с оглед болезнената обстановка в страната ни и протестите. Имам граждански дълг, който е доста по-важен“
Празничната церемония съвпадна с обявения на 1 декември мирен протест в града под тепетата срещу проектобюджет 2026 г. Припомняме ,че на площад „Съединение“ в Пловдив тази вечер се събраха рекордно много граждани от години насам – Пловдив се събуди: Хиляди на протест.
И двете събития се радваха на посещаемост, като много от присъстващите на тържеството заявиха, че после отиват да се присъединят към протестиращите на пл. „Съединение“.
Дядо Коледа и тази година си позволи политически коментар пред децата:
„Кметът ни каквото каже – прави го!“
В програмата взе участие Военният духов оркестър на Съвместното командване на Силите за специално операции.
За доброто настроени на публикат се погрижиха младите таланти от Арт Войс център с ръководител Руми Иванова.
Кулминацията на празника бе заря в небето над пл. „Централен“.
