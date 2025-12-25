Пожарникари от Втора служба на РДПБЗН-Пловдив изпратиха послание за единство, смелост и традиция към всички, които дежурят по празниците

В утрото на Коледа огнеборци от Втора служба на Пловдивската пожарна команда докоснаха сърцата на хората с необичаен и изключително емоционален поздрав – музика, родена от българската традиция и изпълнена с духа на смелостта.

Вместо с думи, пожарникарите избраха да поздравят колегите си и всички българи със звука на каба гайдата – символ на устойчивост, мъжество и родова памет. Видеото, публикувано в социалните мрежи в групата „ПОЖАРНИКАР – уважавана и достойна професия!„, е посветено на всички онези, които остават на пост по време на празниците.

„Честита Коледа, колеги! Бъдете здрави вие и вашите семейства!“ – гласи посланието, споделено от PR-ът на пожарната в градаа под тепетата Таня Костадинова.

Гайдарският поздрав е дело на четирима огнени мъже от пловдивската пожарна – Васил Балабанов, Атанас Шопов, Васил Маринов и Иван Попов. В ежедневието си те се изправят срещу огъня, а в свободното си време намират покой и сила в музиката.

От пожарната правят и силно символично сравнение – свиренето в синхрон изисква същите качества, както работата в пожарникарски екип: точност, дисциплина и безусловно доверие. Когато тези елементи се съчетаят, резултатът е хармония – било то в битката с пламъците или в музиката.

Коледният видеопоздрав е знак на уважение към всички огнеборци и служители, които по време на празниците са далеч от близките си, но остават готови да помогнат, когато някой има нужда.