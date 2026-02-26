Седем камери започват да снимат шофьорите в Пловдив

Камера ще снима шофьорите, които фучат в подлеза на „Гладстон“ с висока скорост още в следващите дни. Това съобщи кметът Костадин Димитров на откриването на Пасаж „Одеон“ в пътното съоръжение днес. Церемонията по старта на първия по рода си фестивал за градски дизайн BRAND THE CITY бе леко заглушена от шумни автомобили, преминаващи на висока скорост, което накара Димитров да отвори темата за пътната безопасност както в пътното съоръжение, така и в целия Пловдив.

“ В града ще има 4 камери на Министерството на вътрешните работи, а други две ще бъдат монтирани в областта, едната от които на Околовръстното. С това очакваме Пловдив да стане по-сигурен. Ще има и една общинска камера, а след това ще възложим на районните кметове да проведат процедури за монтиране на камери в опасни участъци там, където е нужно. Пловдив ще е един от първите градове, на които МВР ще предостави такива камери“, каза кметът.

Той уточни, че камерата в подлеза на „Гладстон“ ще бъде монтирана до няколко дни. Съвсем скоро устройства ще има в района на езиковите гимназии, на бул. „Санкт Петербург“, от южната страна на моста на УХТ. Ще има разположена камера и преди тунела на „Цар Борис III Освободител“.