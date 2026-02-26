На разходка в подлеза на „Гладстон“- откриха Пасаж „Одеон“

Подлезът на „Гладстон“ вече не е просто пътно съоръжение, кънтящо от шума на автомобили. Не е и мястото, в което просто да изчакате рейса на автобусната спирка. От днес то е пространство за разходка, съзерцания, четене и селфи например, ако обичате снимките за социалните мрежи. Това неугледно до скоро кътче от Пловдив се събуди за нов живот, напълно преобразено като Пасаж „Одеон“.

Обновеното градско пространство бе открито официално на старта на първия по рода си фестивал за градски дизайн BRAND THE CITY. Шест артистични интерпретации на емблематични черти на Пловдив преобразяват сивия пешеходен коридор между Одеона и Епископската базилика в подлеза на Гладстон в място за споделено преживяване.

Насладиха му се авторите на инициативата и организатори на фестивала от студио Punkt, кметът на града Костадин Димитров и заместникът му с ресор култура Пламен Панов, кметът на район Централен Георги Стаменов, както и много пловдивчани, събрали се специално за събитието, но и за откриването на двете паралелни изложби в близост- „Градове с лице“ на Одеона и „Plovdiv Typeface“ на градинката в тупика на ул. „Отец Паисий“.

“ Градът е повече от сгради. Той е връзки. Намесата в градска среда създава нов жив коридор между две от най-знаковите места в Пловдив- Одеона и Епископската базилика на Филипопол. В изложбата „Градове с лице“ можете да видите визуалната идентичност на градове като Виена, Порто, Парма, Лайпциг, Амстердам. Студиата, работили по градския им брандинг, са част от международния форум BRAND THE CITY, който стартира утре сутринта в Епископската базилика. В изложбата „Plovdiv Typeface“ пък сме разказали историята по създаването на уникалния шрифт на Пловдив- нещо, което прави града ни уникален“, обясни на церемонията по откриването управителят на студио Punkt Красимир Ставрев.