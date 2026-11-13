Националната фотоизложба „Поправи Земята“ завършва турнето си в Пловдив

Националната фотоизложба „Поправи Земята“, посветена на опазването на околната среда, пристига в Пловдив на 1 декември. Домакин на празничното издание в коледно-новогодишния календар на града, е Отдел „Култура, археология и културно наследство“ на Община Пловдив.

Изложбата е организирана от HUMANA People to People България в партньорство с Школа по изкуствата „Дедал“. Проектът получи национално признание, като спечели първо място в категория „Социален проект с обществено въздействие“ на Годишните награди на b2b Media.

Официалното откриване ще се състои на 1 декември, вторник, от 13:00 ч., в Цар-Симеоновата градина, алеята до фонтан „Деметра“.

Пловдив е последната, 15-а локация от националния маршрут на изложбата, която пътува вече 9 месеца. Представянето на фотоекспозицията с послание в 14 населени места е част от обществените инициативи на HUMANA People to People България, насочени към повишаване на информираността за въздействието на климатичните промени и необходимостта от опазване на природните ресурси и биоразнообразието.

В центъра на изложбата са отличените фотографии от Националния конкурс на HUMANA България „Поправи Земята“. Чрез въздействащи кадри от различни кадри на света, придружени с конкретни истории или послания, участниците насочват вниманието към осъзнаване на личната отговорност и възможностите всеки човек да допринесе за положителна промяна.

Посетителите ще могат да се запознаят с проекта на HUMANA People to People България за градското земеделие, както и с част от международни програми на глобалната мрежа, които подкрепят общности в Африка и Азия. Изложбата включва и данни за въздействието на текстилната индустрия върху околната среда и климата, като представя повторната употреба като един от начините за намаляване на това въздействие.

Експозицията включва 30 фотографии на професионалисти и любители от цялата страна на възраст от 17 до 71 години. Жителите и гостите на град Пловдив могат да я разгледат до 4 януари 2027 г.