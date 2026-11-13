НАП обяви имейл за подаване на сигнали за нарушения в игрални зали и казина

Националната агениция за приходите осигурява електронен адрес за подаване на сигнали и жалби за извършени нарушения в наземни обекти – игрални зали и казина (наземен хазарт), разположени на територията на Република България: [email protected] с цел превенция и противодействие на нарушения на Закона за хазарта, както и на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) и правилника за неговото прилагане.

Онлайн сигналите и жалбите могат да се подават с квалифициран електронен подпис (КЕП) или чрез посочване на три имена и електронен адрес/адрес за кореспонденция. Необходимо е съобщението да съдържа достатъчно конкретни данни за идентифициране на обекта (например адрес на игралната зала или казино).

По анонимни сигнали и жалби не се образуват производства и те не подлежат на разглеждане.

Повече подробности за ангажиментите на НАП в качеството ѝ на администратор на лични данни, можете да намерите в „Политика по защита на личните данни в Националната агенция за приходите“ или да се свържете с нас на имейл адреса на Информационния център на НАП: [email protected] и телефон: 0700 18 700.