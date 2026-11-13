Избират проект за скулптура на Милчо Левиев в Пловдив

Изложба с макети на участниците в националния конкурс за скулптурна композиция в памет на световноизвестния композитор, пианист и джаз музикант Милчо Левиев ще бъде открита на 20 ноември 2026 г. от 18:00 ч. във фоайето на ет. 2 в Дом на културата „Борис Христов“ (гр. Пловдив, ул. „Гладстон“ № 15).

По време на събитието независимото петчленно жури, оценило постъпилите творби, ще обяви официално резултатите и ще връчи първа, втора и трета награда (съответно на стойност €1300, €900 и €500). Съгласно регламента на конкурса, на автора или колектива, класиран на първо място, СКО „Милчо Левиев“ в качеството си на възложител ще възложи изработването на самата скулптурна композиция.

Конкурсът се организира от СКО „Милчо Левиев“ в партньорство с НУМТИ „Добрин Петков“ – Пловдив и с подкрепата на Община Пловдив. Инициативата има за цел да увековечи приноса на именития музикант и да съхрани културното наследство, свързано с неговото творчество и международно признание, в навечерието на предстоящото отбелязване на 90-годишнината от рождението му през 2027 година.

Бъдещата скулптурна композиция ще бъде изпълнена предимно от бронз и ще представи Милчо Левиев в момент на изпълнение на роял, като дава възможност на жителите и гостите на града да взаимодействат с нея. Тя ще бъде разположена в сърцето на Пловдив – на триъгълната площ между улиците „Цар Иван Александър“, „Авксентий Велешки“ и „Гладстон“, точно срещу Дома на културата „Борис Христов“.

Резултатите от класирането ще бъдат публикувани и на официалната интернет страница на сдружението: https://milcholeviev.com/.