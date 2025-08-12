Ръст на заетостта и заплатите през второто тримесечие на 2025 г.

Хотелиерството води по заетост, а държавният сектор – по увеличение на възнагражденията

Броят на наетите лица се увеличава с 31 хиляди, а средната работна заплата е с 5,3%, като най-значителното повишение на доходите има в публичния сектор и образованието, докато най-ниските плащания остават в хотелиерството

Броят на наетите лица и средните заплати в България продължават да нарастват, показват предварителните данни на Националния статистически институт за второто тримесечие на 2025 г.

Заетостта расте, водещо е хотелиерството

Към края на юни 2025 г. наетите лица са се увеличили с 31,2 хиляди спрямо март, достигайки 2,38 млн. Най-силен ръст е отчетен в „Хотелиерство и ресторантьорство“ (+24,8%), следван от „Операции с недвижими имоти“ (+3,5%) и „Селско, горско и рибно стопанство“ (+2,4%). На годишна база заетостта е нараснала с 36,2 хил., като водещи сектори по увеличение са „Хуманно здравеопазване и социална работа“ (+11,7 хил.), „Строителство“ (+7,8 хил.) и „Хотелиерство и ресторантьорство“ (+5,4 хил.).

Въпреки лидерството по ръст на наетите лица, хотелиерството остава сред секторите с най-ниски заплати – средно 1 581 лв., което се свързва със сезонния характер на работата и по-ниската квалификация на заетите.

Заплатите – по-осезаемо увеличение в държавния сектор

Средната брутна месечна работна заплата за второто тримесечие е 2 572 лв., или с 5,3% повече спрямо предходното тримесечие. Най-голям ръст на възнагражденията се отчита в „Образование“ (+21,2%), „Държавно управление“ (+17,9%) и „Добивна промишленост“ (+8,5%).

На годишна база увеличението е 12%, като в обществения сектор заплатите растат с 13,8%, а в частния – с 11,4%. Това подсказва по-силна динамика в публичната сфера, вероятно вследствие на държавни политики, инвестиции и особености на дейностите в образованието, здравеопазването и социалните услуги.

Разлики по сектори

Най-високи възнаграждения се регистрират в „Създаване и разпространение на информационни и творчески продукти; далекосъобщения“ – 5 551 лв., „Финансови и застрахователни дейности“ – 3 763 лв., и „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия“ – 3 592 лв. Най-ниските заплати остават в „Хотелиерство и ресторантьорство“, „Селско, горско и рибно стопанство“ и „Други дейности“.

Данните потвърждават тенденцията за устойчив растеж на заетостта и възнагражденията в страната, но и подчертават съществуващите различия между секторите – както по размер на заплатите, така и по темпове на увеличение.