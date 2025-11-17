Спад в заплатите в област Пловдив

Средната брутна работна заплата в област Пловдив бележи лек спад през третото тримесечие на 2025 г., показват данните на Териториално статистическо бюро – Юг. Спрямо второто тримесечие намалението е 1,2%, като средната сума за периода достига 2171 лв.

По месеци картината изглежда така:

юли – 2180 лв.

август – 2133 лв.

септември – 2199 лв.

Въпреки краткосрочния спад, годишната динамика остава положителна – средното възнаграждение в региона е с 11,1% по-високо спрямо същия период на 2024 г. Най-значителен ръст има в сектора „Операции с недвижими имоти“ – цели 30,7%.

Официалната инфлация мина 5%

Същевременно най-сериозни понижения са отчетени в:

„Култура, спорт и развлечения“ – спад от 10,9%

– спад от „Образование“ – спад от 6,8%

Отрасълът с най-голямо увеличение на заплатите е „Добивна промишленост“ (+5%), следван от ИТ и медийни дейности (+3,9%) и строителството (+3,6%).

Пловдив в националната карта на доходите

Пловдивска област остава в златната среда на национално ниво – на шесто място от 28 области в България по ниво на средната работна заплата.

На върха продължава да е София (столица) с 3474 лв., докато най-ниските възнаграждения отново са в Кюстендил – 1762 лв.

За същия период средната заплата в страната достига 2549 лв., което е с 378 лв. (17,4%) повече от тази в област Пловдив.

В Пловдив заплатите леко отстъпват спрямо предходното тримесечие, но спрямо миналата година остават в стабилен растеж. Регионът се позиционира в първата трета на националната класация, но разликата с водещите области – особено столицата – продължава да се увеличава.