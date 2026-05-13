Почетният консул на Италия в Пловдив отличен от президента

Почетният консул на Италия в Пловдив Джузепе де Франческо бе удостоен с Почетния знак на президента. Отличието му беше връчено от държавния глава Илияна Йотова по време на церемония в Гербовата зала на президентството.

Наградата е за приноса му към укрепването на икономическите, културните и образователните връзки между България и Италия.

В рамките на церемонията бяха отличени още Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“, пианистката проф. Борислава Танева, поетът Георги Константинов и общественият деец Тенко Тенев.

В словото си президентът Илияна Йотова подчерта значението на културата и духовността в съвременния свят.

„В свят, който всеки ден ни поднася конфликти, вашата роля на български интелектуалци е изключително голяма“, заяви тя пред отличените.

Според държавния глава признанието е за хора, които със своя труд, обществена отговорност и талант допринасят за развитието на българската култура и духовност.

На церемонията присъстваха министърът на културата Евтим Милошев, заместник-министърът Пламен Славов, както и близки и гости на наградените.

Снимка: Consolato Onorario d’Italia a Plovdiv/Почетно консулство на Италия-Пловдив