Театър „Хенд“ отваря сцената за всички с адаптирани представления

От януари 2026 г. Театър „Хенд“ в Пловдив започва да предлага адаптирани представления с аудиоописание за хора с нарушено зрение, дескриптивни субтитри на български за хора с нарушен слух и субтитри на английски за чуждестранна публика. Информацията за елементите на достъпност ще бъде обявена предварително, за да могат зрителите да планират посещението си с увереност.

Дългогодишния опит на екипа, осъществявал редица инициативи за културна и социална свързаност, както и убеждението, че бариерите не са в хората, а в средата, превръщат единичните жестове на внимание в цялостна посока на развитие. „ Предизвикателството е голямо, но сме убедени, че усилията си заслужават.“ – споделят от екипа.

Инициативата под мотото „Театър за всички“ стартира с поредица от три безплатни събития, насочени към хора, за които досега посещението на театър е било трудно или невъзможно. Първото от тях е представлението „Шекспир x 5“ на 31 януари 2026 г. от 19:30 ч. в Театър „Хенд“. Входът е свободен с предварително записване.

„Тези три събития са нашият старт и протегната ръка. Осъществяват се с подкрепата на Община Пловдив, като част от проекта „Отново заедно“. Целта ни е в дългосрочен план посещението на театър да стане нещо естествено и достъпно наистина за всички“.

Театър „Хенд“ има собствен артистичен език и ясно разпознаваема идентичност. Клоунадата, сатирата и неочакваните обрати са част от неговия почерк – различен, но винаги човешки и отворен към публиката. Този свят се разгръща в малката бутикова зала на бул. „Руски“18 в Пловдив, където ще се провеждат както безплатните събития, така и бъдещите представления с елементи на достъпност – в пространство, което предразполага към близост и споделено преживяване.

Инициативата се реализира в рамките на проекта „Достъп и нови публики в Хенд“, част от проект BG-RRP-11.021-0003 „Отново заедно“ на Община Пловдив по процедура BG-RRP-11.021 „Ново поколение местни политики за култура за големи общини“, финансиран от Европейския съюз (NextGenerationEU) чрез МВУ по НПВУ на Република България и администриран от Национален фонд „Култура“.