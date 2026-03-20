Empire Balneo & Spa в Хисаря е лидер по растеж, а пловдивската Ийст инвестмънтс влиза в класацията с проект в Слънчев бряг

Туристическият бум в България изведе Хисаря и Пловдив сред ключовите точки на растеж в сектора. Петзвездният Empire Balneo & Spa оглавява класацията „Гепард“ на „Капитал“ с приходи от над 4 млн. евро и впечатляващ ръст от 2616% още в първата си година.

Успехът на проекта затвърждава позициите на Хисаря като водещ СПА курорт, а близостта до Пловдив допълнително засилва интереса към региона като целогодишна туристическа дестинация.

Силно присъствие в класацията има и бизнесът от Пловдив. На 16-а позиция сред най-бързо растящите компании в туризма попада Ийст инвестмънтс. Дружеството, собственост на Ангел Пепелешев и Никола Пепелешев, притежава четиризвездния хотел Perla TUI Suneo в Слънчев бряг.

През 2024 г. приходите на хотела нарастват с 67% и достигат 2 млн. евро. Комплексът работи на ол инклузив принцип и разполага с 136 стаи и 272 легла.

Пловдивската връзка се засилва и от факта, че Никола Пепелешев е част от Дафна груп – холдингова структура, основана през 2009 г., която обединява около 20 компании. Сред тях е и Табако трейд, развиваща дейност в търговията с тютюневи изделия и транспорта.

Припомняме, че „Дафна груп“ оглавява класацията на най-големите компании в Пловдивска област по приходи за 2023 г. – Икономиката под тепетата: Топ 30 компании в Пловдивска област.

Данните потвърждават силната 2024 г. за туризма в страната. По информация на Национален статистически институт вътрешните пътувания достигат 2.2 млрд. лева, а чуждестранните туристи – близо 3.8 млн. души.

Анализът показва, че освен традиционните курорти, все по-голямо значение имат регионите с инвестиции в СПА и висок клас услуги – тенденция, от която Пловдив и околностите му очевидно печелят.