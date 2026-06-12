Програмата в първия ден на фестивала Пловдив чете 2026

С церемонията по връчването на Националните литературни награди „Христо Г. Данов“ и концерт-спектакъла „Джазът пее на български“ започва програмата на фестивала „Пловдив чете“.

Началото на първия фестивален ден е в 17:00 часа в Къща музей „Христо Г. Данов“, където Министерството на културата и Община Пловдив ще връчат престижните Национални литературни награди „Христо Г. Данов“. Отличията се присъждат в категориите „Българска литература“, „Преводна литература“, „Хуманитаристика“, „Изкуство на книгата“, „Издание за деца“, „Книгоразпространение“, „Представяне на българската книга“, „Библиотечно дело“, „Електронно издаване и нови технологии“, както и специалните награди „Орфеев венец“ и „Златна четка“.

„Орфеев венец“ се връчва за двадесети път и отличава поети с изключителен принос към съвременната българска литература. Сред досегашните носители са Константин Павлов, Валери Петров, Стефан Цанев, Иван Теофилов, Александър Секулов, Иван Ланджев, Аксиния Михайлова, Йордан Велчев и Цочо Бояджиев.

Наградата „Златна четка“, учредена през 2015 година по идея на Божана Апостолова, отличава най-доброто художествено оформление на книга. През годините нейни носители са едни от най-утвърдените български художници и илюстратори.

Водещ на церемонията ще бъде Мирослава Кацарова.

Вечерната програма продължава от 20:00 часа в Лятно кино „Орфей“ с проекта „Джазът пее на български“. На сцената ще излязат Марина Господинова (вокал), Мария Донева (поезия), Антони Дончев (пиано) и Венцислав Благоев (тромпет).

Проектът съществува от 2010 година и представя световни джаз стандарти с български текстове, създадени специално от Мария Донева. Комбинацията между музика и поезия превръща всяко изпълнение в емоционален спектакъл, а през 2026 година формацията вече има и първи студиен албум.

Организаторите напомнят, че входът за всички събития от програмата на фестивала „Пловдив чете“ е свободен.