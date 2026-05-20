Тръгна конкурс за най-красиво междублоково пространство

По повод Дните на зелената система през месец май, Община Пловдив обявява конкурс за най-добре озеленено и поддържано междублоково пространство под надслов „Пловдив в цвят“.

Инициативата има за цел да насърчи активната грижа за зелените площи и създаването на по-уютна, чиста и приветлива градска среда с участието на гражданите. В конкурса могат да участват представители на етажна собственост, входове на жилищни сгради и граждани, които поддържат междублокови зелени пространства, разположени върху терени – общинска собственост.

За участие е необходимо в срок до 4 юни 2026 г. на електронната поща на дирекция „Опазване на околната среда“ : direkcia_ecologia@plovdiv.bg – да бъдат изпратени следните материали и информация:

1. Пет актуални снимки на цветната градинка или облагороденото зелено пространство;

2. Кратко описание, съдържащо:

местоположение на обекта – район, адрес и/или GPS координати;

приблизителна площ на пространството в кв. м;

информация кога е създадено или облагородено пространството;

описание как е възникнала идеята за създаването и облагородяването на градинката;

информация относно поддръжката – кой осъществява грижите за пространството, колко живущи участват активно в поддръжката, както и лице за контакт, телефон и електронна поща;

описание на използваната растителност и видовото разнообразие – цветя, декоративни храсти, дървета и други растителни видове;

информация относно начина на финансиране и осигуряване на материалите – със собствени средства, с подкрепа от Община Пловдив, чрез дарения, доброволен труд или по друг начин.

Награди

Първо място – ваучер на стойност 300 евро;

Второ място – ваучер на стойност 200 евро;

Трето място – ваучер на стойност 100 евро.

Всички участници ще получат грамоти за участие като признание за положеното старание и принос към инициативата. Награждаването на отличените градинки ще се състои в периода от 8 до 12 юни 2026 г.