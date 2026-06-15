„Кино под звездите“ кани на 15 безплатни прожекции в Пловдив

Любимият летен фестивал „Кино под звездите“ се завръща в Пловдив за своето шесто поредно издание. От 17 юни до 30 юли градските паркове и открити пространства ще се превърнат в огромни киносалони под открито небе. Традиционно събитието се осъществява с подкрепата на Община Пловдив и е част от Културния календар на града за 2026 г., финансирано по Компонент 1 – „Фестивали и значими събития“.

Всички прожекции в програмата са със свободен вход за жителите и гостите на града, а началният час на филмите е 21:15 ч. За да бъде изживяването още по-пълноценно, преди началото на всяка основна прожекция ще бъде излъчван специално селектиран късометражен филм.

Програмата тази година предлага качествена селекция от български и международни заглавия, комедии, драми, биографични ленти, както и специални детски и анимационни филми за най-малките киномани. Организаторите от „Проксима Видео“ ООД канят всички да споделят прохладата на пловдивските вечери в компанията на доброто кино.

Акценти от първите вечери:

Откриване (17 юни, Младежки хълм): Премиерата на българската комедия „Брънч за начинаещи“ – забавна история за младо семейство, чиито амбициозни планове се превръщат в поредица от комични ситуации.

Втора вечер (18 юни, Младежки хълм): Прожекция на българската драма „Един грам живот“. Лентата разказва четири преплетени истории по реални случаи, разкриващи суровата истина за наркотиците сред младите. Със своето силно послание филмът е изключително подходящ за тийнейджъри и техните родители.

ПЪЛНА ПРОГРАМА НА „КИНО ПОД ЗВЕЗДИТЕ“ 2026

Всички прожекции започват в 21:15 ч.

МЛАДЕЖКИ ХЪЛМ

17 юни (сряда): „Брънч за начинаещи“ (Комедия / България)

„Брънч за начинаещи“ (Комедия / България) 18 юни (четвъртък): „Един грам живот“ (Драма / България)

ПАРК „РАЙЧО КИРКОВ“ (кв. Кючук Париж)

19 юни (петък): „Почивката 2: На море“ (Комедия / България)

ПАРК „БЕЛИТЕ БРЕЗИ“ (кв. Кючук Париж)

21 юни (неделя): „Ема и Шоколандия“ (Детски игрален, семеен / България)

ПАРК „КАМЕНИЦА“

2 юли (четвъртък): „Диви ягоди“ (Комедия / България)

„Диви ягоди“ (Комедия / България) 3 юли (петък): „България Amore Mio“ (Комедия / Италия, България)

ЛЯТНО КИНО „ОРФЕЙ“

5 юли (неделя): „Балканска сватба“ (Романтична комедия / Сърбия, Хърватия)

РОТАРИ ПАРК „ТРАКИЯ“

9 юли (четвъртък): „Великото пътешествие 3“ (Анимация, семеен)

„Великото пътешествие 3“ (Анимация, семеен) 10 юли (петък): „Чарли Суперкучето“ (Анимация, семеен)

ПАРК „ЛАУТА“

16 юли (четвъртък): „Далиленд“ (Биографичен / Франция, САЩ)

„Далиленд“ (Биографичен / Франция, САЩ) 17 юли (петък): „Перфектни непознати“ (Комедия / Италия)

ПАРК „РУЖА“

23 юли (четвъртък): „Пакет вечност“ (Черна комедия / България)

ПАРК „ПРОСЛАВ“

24 юли (петък): „Почивката 2: На море“ (Комедия / България)

ПАРК „РИБНИЦА“

29 юли (сряда): „Ема и Шоколандия“ (Детски игрален, семеен / България)

„Ема и Шоколандия“ (Детски игрален, семеен / България) 30 юли (четвъртък): „Как хакнахме матурите“ (Драма / Румъния)

„Кино под звездите“ продължава традицията да обединява хората и да предлага качествено изкуство за всички възрасти сред зелената свежест на Пловдив. Вземете одеяло, приятели и добро настроение и заповядайте!

За повече информация и актуални новини следете:

Официален уебсайт: www.kinopodzvezdite.com

Фейсбук страница: Кино под звездите