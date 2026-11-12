Как ще се промени семейният бюджет през 2027 г.

Промените в доходите и данъците през 2027 г. ще имат различен ефект върху домакинствата. Работещите на минимална заплата ще получават около 31 евро повече чисто месечно, семействата с деца ще могат да ползват по-големи данъчни облекчения, но хората с високи доходи и собствениците на имоти ще бъдат изправени пред допълнителни разходи.

Минималната заплата става 660 евро

От 1 януари 2027 г. минималното възнаграждение се увеличава от 620,20 на 660 евро бруто. При стандартен трудов договор това означава около 512 евро чисто месечно вместо сегашните 481 евро. Реалното увеличение е приблизително 31 евро на месец.

Промяната ще засегне около 462 000 работещи. По-високи ще бъдат и разходите на работодателите за осигуровки.

По-високи осигуровки за хората с големи заплати

Максималният месечен осигурителен доход се предвижда да нарасне от 2300 на 2400 евро. За служител с брутна заплата от 2500 евро това означава около 12,40 евро по-малко чист доход месечно, или приблизително 149 евро годишно, при непроменени осигурителни ставки.

По-високи данъчни оценки на жилищата

Базисните стойности за определяне на данъчните оценки на имотите се предвижда да се увеличат с 30% през 2027 г. и общо със 100% до 2029 г. спрямо 2026 г.

Това може да доведе до по-висок данък „сгради“. Например при сегашен годишен данък от 80 евро и пропорционално увеличение на оценката сумата би достигнала 104 евро през 2027 г. и 160 евро през 2029 г. Реалният размер ще зависи от характеристиките на имота и ставките, определени от общинските съвети.

Повече данъчни облекчения за родителите

Предвижда се увеличаване на данъчното облекчение за деца. При едно дете максималната икономия от основното облекчение ще достигне 500 евро годишно. Допълнително се предлага облекчение за разходи за здраве, образование и спорт на детето – до 200 евро по-малко данък при признати разходи от 2000 евро.

Така семейство с едно дете може да спести до 700 евро годишно чрез двете облекчения. От тях около 393 евро са допълнителна полза спрямо сегашните правила. Родителите ще трябва да пазят документи за направените разходи, които могат да бъдат поискани от НАП.

Нов акциз за мощните автомобили

На първо четене парламентът прие въвеждането на акциз за автомобили с двигател с вътрешно горене с мощност от 250 kW, или около 340 конски сили, нагоре. Налогът ще варира от 500 до 6000 евро според мощността.

Той ще се дължи при първа регистрация в България или при внос, а не ежегодно от всички собственици на мощни автомобили. Изцяло електрическите автомобили са изключени от облагането.

Промени при домашната ракия и ваучерите за храна

Предвижда се ограничаване на държането, предлагането и продажбата на ракия, произведена в специализирани малки обекти за дестилиране, в помещения и обекти, свързани със стопанска дейност. Производството за лична консумация не се забранява.

Максималната месечна стойност на ваучерите за храна се предлага да нарасне от 102,26 на 200 евро. Сумата над сегашния необлагаем праг обаче ще се облага със 7%. При ваучери за 200 евро нетната икономическа полза за работещия би била около 193 евро месечно.

Акциз за мощните автомобили и край на търговията с домашна ракия обсъждат в парламента

Възможно поскъпване на услуги и стоки

Предвижда се еднократен данък от 33% върху свръхпечалбата на компании от определени сектори, сред които банки, застрахователи, телекомуникационни оператори и търговци на храни. Съществува риск част от допълнителната тежест да бъде прехвърлена към потребителите чрез по-високи такси, тарифи и цени.

Повечето от описаните промени са част от проектобюджетите и данъчните законопроекти, приети на първо четене, и предстои да бъдат разгледани окончателно от парламента. Минималната работна заплата от 660 евро вече е определена с правителствено постановление.