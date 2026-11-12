Смениха указателни табели на ключови булеварди в Пловдив

Поетапно се подменят указателните табели по основни пътни артерии в Пловдив, като вече са монтирани нови съоръжения на три натоварени участъка, съобщиха от ОП „Организация и контрол на транспорта“. За още три локации са заявени табели за доставка и монтаж.

Новите указателни табели са поставени на надлез „Родопи“ – при слизането към бул. „Найчо Цанов“, в северния тунел на бул. „Цар Борис III Обединител“ – след автобусната спирка в посока север, както и на бул. „Васил Априлов“ – преди бул. „България“, в посока юг-север.

Предстои обновяване на указателната сигнализация на още три ключови места в града. Табели са заявени за ул. „Васил Левски“ – преди бул. „България“, в посока юг-север, на бул. „Христо Ботев“ – в участъка между автогара „Юг“ и кръговото кръстовище при Централна гара, както и на бул. „Копривщица“ – по западното платно, преди слизането към бул. „Христо Ботев“.

От общинското предприятие уточниха, че дейностите по подмяната продължават. Целта е подобряване на пътната ориентация и осигуряване на по-добра видимост и четливост на указателните табели за водачите.