Дългоочакваният най-нов филм на Мартин Макдона дава старт на тазгодишното издание на Киномания в Пловдив тази вечер. „Див кон девет“ е една напрегната комедия за акция на ЦРУ на един от Великденските острови. Както и в „Баншите от Инишерин“, „В Брюж“, „Три билоборда извън града“ и други негови шедьоври, Макдона събира неповторими образи на големия екран, като в ролите ще видим Джон Малкович, Сам Рокуел, Стив Бушеми и Том Уейтс.

Откриването на фестивала е тази вечер, 12 ноември, от 18:30 часа. Преди прожекцията на „Див кон девет“ ще се излъчи и късометражен 20-минутен документален филм за историята на фестивала Киномания в последните 40 години.

Програмата продължава с българо-румънския „Атлас на вселената“. Остроумна семейна история за 10-годишния Филип, който, след като купува по погрешка две десни обувки, се впуска в невероятно приключение, за да открие подходящата лява обувка. Един филм, в който се съчетава детското въображение с много хумор. Прожекцията е в петък от 18:30 часа.

Фестивалът е част от Културния календар на града и се провежда с подкрепата на Община Пловдив. Програмата представя над 20 филма с ежедневни прожекции от 12 ноември до 29 ноември. Пълен списък може да видите на сайта kinolucky.com, откъдето вече може да се закупят онлайн билети. Покупката е възможна и на касите на LUCKY Дом на киното. Билетите са на цена 8 евро и 7 евро за учащи и пенсионери.