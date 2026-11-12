Спорове в парламента заради промените в договорите на личните асистенти

Остри спорове в Народното събрание предизвикаха предложенията за промяна в начина, по който се наемат и заплащат личните асистенти. Идеята е трудовите договори да бъдат заменени със специални договори за предоставяне на лична помощ. Това би означавало отпадане на някои досегашни права – платен годишен отпуск, допълнително възнаграждение за прослужено време и осигуряване за фонд „Безработица“.

От опозицията разкритикуваха остро предложението. Според Илияна Жекова от ГЕРБ-СДС новият модел ще ощети възнагражденията на личните асистенти. Айтен Сабри от ДПС постави въпроса как майките на деца с увреждания ще съчетават грижите с допълнителна работа, каквато възможност управляващите посочват като едно от предимствата на промените.

Елисавета Белобрадова от „Демократична България“ заяви, че промените се правят без достатъчно публичен дебат и участие на засегнатите семейства. Тя ги свърза с опит за ограничаване на бюджетните разходи и посочи заложено намаление от 227 млн. лева.

Венко Сабрутев от „Продължаваме промяната“ обяви, че партията започва подписка в защита на личните асистенти, хората с увреждания и техните близки.

От управляващите защитиха предложението с аргумента, че то ще даде повече гъвкавост и ще разшири кръга на хората, които могат да бъдат лични асистенти. По думите на депутата Иван Янев от „Прогресивна България“ такива ще могат да бъдат и държавни служители, и адвокати. Той увери, че социалният пакет е осигурен и никой няма да бъде лишен от придобивки. Янев посочи още, че промените са част от политиката за премахване на автоматичните механизми и че ще се засили контролът срещу фалшивите решения на ТЕЛК.

Спорът за парите продължи и извън социалната политика

В парламента се чуха и нови критики между лидерите на ГЕРБ и „Продължаваме промяната“ по финансови теми.

Бойко Борисов заяви, че според него правителството трябва да остане на власт, за да се видят последиците от управлението му. На въпрос на БНТ защо преди дни е поискал оставката му, той отговори, че изказванията му били емоционални.

„Булгаргаз“ поиска ново поскъпване на природния газ

Асен Василев коментира заявеното от „Булгаргаз“ ново увеличение на цената на природния газ с 14% през декември. Той припомни и поскъпването с 32,5% през май и предупреди, че по-високите цени ще окажат натиск върху бизнеса, парното, оранжериите и хранителната верига. Според него заложената в бюджетната рамка инфлация от 4% за следващата година е нереалистична.