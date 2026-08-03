Обявиха конкурс за паметник на Милчо Левиев в Пловдив

СКО “Милчо Левиев” в партньорство с НУМТИ “Добрин Петков” – Пловдив отправя покана за участие в конкурс за изработване на проект на скулптурна композиция, която да увековечи приноса на изтъкнатия композитор Милчо Левиев и да съхрани културното наследство, свързано с неговото творчество и международно признание в областта на музиката в духа на предстоящото отбелязване на 90-годишнина от рождението на именития пианист, композитор и джазмен през 2027 година.

Предложенията трябва да се отличават с оригиналност на концепцията и високо художествено майсторство.

Конкурсът се обявява в съответствие с Решение № 34, взето с Протокол № 3 от 26.02.2026 г. на ОБС – Пловдив за „Скулптурна композиция в памет на музиканта и композитор Милчо Левиев”, разположен в границите на ПИ 56784.521.1616 – с административен адрес – гр. Пловдив, район Централен, ул. „Гладстон“ № 15, вид собственост Общинска публична, вид територия Урбанизирана, НТП За друг обществен обект, комплекс, площ 6950 кв. м, стар номер 1153, квартал 295, парцел II-1153.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Право на участие в конкурса имат всички български физически и юридически лица – самостоятелно или в колектив, притежаващи образователна квалификация в съответната област, както и студенти, обучаващи се в направленията изящни изкуства или архитектура.

Всеки участник може да представи само един проект във варианти, съгласно заданието на конкурсната програма в предвидения затова срок: до 31.10.2026 г.

Авторството на представения проект се удостоверява чрез подписана Декларация за авторство/съавторство и Заявление за участие. В случай че проектът е изготвен в съавторство, всички съавтори попълват декларация.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА КОНКУРСНИТЕ ПРОЕКТИ

Изискванията за проектите са подробно описани в Техническото задание на конкурса.

Предложените авторски проекти следва да представят Милчо Левиев в момент на изпълнение на роял, предвиждащ възможност на посетителите да взаимодействат и фотографират. Не се изисква стилова реалистичност, нито роялът да бъде показан цялостно (абстрактно), но образът трябва да отразява характерните особености на композитора. Поощрява се създаването на усещане за музикалност, джаз и движение; преливането на музикалния израз към визуалното изкуство.

Участниците следва да предвидят и да съобразят проекта с одобреното от Община Пловдив място за монумента, в границите на ПИ 56784.521.1616 – с административен адрес – гр. Пловдив, район Централен, ул. „Гладстон“ № 15, вид собственост Общинска публична, вид територия Урбанизирана, НТП За друг обществен обект, комплекс, площ 6950 кв. м, стар номер 1153, квартал 295, парцел II-1153, разположено на триъгълната площ между ул. “Цар Иван Александър”, ул. “Авксентий Велешки” и ул. “Гладстон”, срещу Дом на културата “Борис Христов”, като осигурят хармонично вписване на монумента в околната среда.

При разработването на проекта следва да бъде предвидено място за информационен елемент за личността на Милчо Левиев.

Участниците следва да предоставят и КСС, вкл. възнаграждението за изработката и приблизителния срок за реализация, който не може да бъде по-късен от декември 2027 г. Необходимо е да се има предвид, че скулптурата следва да бъде изпълнена предимно от метал – бронз като по избор могат да бъдат включени и елементи от други трайни и устойчиви на атмосферни влияния материали (като гранит или мрамор), осигуряващи дълготрайност и запазване на художествените качества на произведението във времето. Бронзът ще бъде осигурен от възложителя в съответствие с количества, посочени от авторите. Останалите материали се осигуряват от изпълнителя и стойността им се калкулира в КСС.

Финансовата рамка, на която трябва да отговаря Количествено-стойностната сметка е до 50000 евро. Дейностите по прилежащата инфраструктура не са включени в цената.

РЕГИСТРАЦИЯ И ПРЕДАВАНЕ НА КОНКУРСНИТЕ ПРОЕКТИ

Документи за участие в конкурса се подават лично или чрез куриер на адрес: гр. Пловдив; ул. Иван Вазов № 23; НУМТИ “Добрин Петков” – Пловдив, ет.2 стая 201- канцелария. Документи се приемат всеки работен ден от датата на обявяване на конкурса до 31.10.2026 г. от 13.30 – до 16.30 часа.

Документите, изготвени в съответствие с поканата следва съдържат концепция и графични материали в съответствие с техническото задание.

При изпращане чрез куриер участниците следва да съобразят доставката с посочения период за прием, като проектите трябва да бъдат получени в рамките на обявените дни. Проекти, получени извън този период, няма да бъдат разглеждани.

Регистрацията на подадените документи и материали се завеждат под отделен номер за всеки от участниците в регистър на конкурса, като входящия номер се предоставя на вносителя. След изтичане на крайния срок регистъра и внесените към него проекти се предават на председателя на конкурсната комисия.

ЖУРИРАНЕ И НАГРАДИ

СКО “Милчо Левиев” в качеството му възложител на конкурса се задължава да формира петчленно жури, което ще класира проектите. Журито се състои от физически лица, които са независими от участниците в конкурса, между които представител на сдружението, община Пловдив и членове, с квалификация и опит в съответното изкуство. Журито е независимо в решенията или становищата си.

Оценката на журито се формира от следните критерии:

А. Постигане на въздействащо обемно-пространствено решение на паметника, при съобразяване с целите на конкурса – общо 70 т., от които:

А1 – Постигане на въздействащ обемно-пространствен образ – 50 т.

А1-1 – Степен на изпълнение на заданието за проектиране – 20 т.;

А1-2 – Портретна характеристика на главата и силуетно излъчване на фигурата – 30 т.

А2 – Оригиналност и иновативност на авторовата идея при отразяване на личността и/или дейността на Милчо Левиев– 20 т.

Б. Вписване на паметника в прилежащата градска среда със средствата на синтеза на архитектурата и монументалното изобразително изкуство – общо 20 т., от които:

Б1 – Съобразяване на ситуирането и мащаба на градската скулптура с архитектурно-пространствената рамка и пешеходни потоци – 10 т.;

Б2 – Наличие на съвременни методи и технологии за подчертаване на визуалното въздействие на градската скулптура – 10 т.

В. Икономическа обоснованост на проектното решение и обвързаност с финансовата рамка, определена от възложителя – общо 10 т.

В1 – Решението позволява обществено-приемлива цена на реализацията, в рамките на пределно допустимите средства – 10 т.

Всеки член на журито прави своята оценка, като посочва броя точки по всеки критерий за всеки проект в оценителна таблица. Броят точки се присъжда съобразно посочения максимален брой точки за критерия. Общата оценка за всеки критерий се формира от средноаритметичната оценка на направените индивидуални оценки от членовете на журито. Комплексната оценка на проекта се формира като сума от общите оценки по критерии от А до В, както следва: К О = А + Б + В.

Максималната комплексна оценка е 100 т.

Проектът, получил най-висока комплексна оценка, се класира на първо място. По същия принцип в низходящ ред се класират и участниците на второ и трето място. За класирането журито съставя протокол, подписан от всички членове.

Петчленното жури ще обяви решението си в срок до един месец след изтичането на крайния срок за представяне на проектните идеи, като ще публикува резултатите в официалната интернет страница на сдружението, както следва: https://milcholeviev.com/

Решението на журито е окончателно. Организаторите могат да прекратят конкурса, ако няма допуснати участници или представените проекти не отговарят на изискванията.

Участниците, спечелили първите три места, ще бъдат уведомени лично чрез предоставените им имейл и телефонен номер.

Възложителят се задължава да осигури награден фонд за класираните на I, II и III място проекти, като наградите имат характер на възнаграждение за откупуване на авторските права върху отличените проекти.

Наградният фонд, съобразен с изискванията на чл.10, ал.2 от НПКУПИП, за конкурсните проекти, класирани на първо, второ и трето място се определя, както следва:

Първо място – €1300;

Второ място – €900;

Трето място – €500;

Наградените проекти стават притежание на Сдружението при запазване на авторските права, съгласно нормативната уредба.

Последващото изпълнение на скулптурната композиция ще бъде възложено на участника, класиран на първо място, след изготвянето на технически проект с части: Архитектура, Конструктивна, Електрическа и Благоустрояване, съгласуването му по съответния нормативен ред и срещу възнаграждение, съобразно представената от него количествено-стойностна сметка в настоящия конкурс.

Наградният фонд се изплаща на класираните участници не по-късно от 30 дни след приключване журирането на конкурса.

Въпроси и отговори

Всички заинтересовани лица имат право да задават въпроси по конкурсната документация до 7 дни преди края на конкурса на ел. поща на сдружението, както следва: sko_leviev@abv.bg

Приложени документи

Техническо задание – подробни изисквания към конкурсните проекти, техническите параметри, необходимите материали и документите за участие.

Биографична справка за Милчо Левиев – информация за живота, творческия път, международните отличия и приносa на Милчо Левиев към българската и световната музикална култура.

Кадастрална карта – карта с местоположението на предвидения терен за скулптурната композиция.

Образци на документи за участие – заявление за участие и декларации, които следва да бъдат попълнени и приложени към конкурсното предложение.

https://milcholeviev.com/pametnik/